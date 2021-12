Während Rettungskräfte nahe der Stadt Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern versuchten, eine tote Person aus ihrem Fahrzeug zu bergen, setzte sich das stehende Unfallauto auf der B198 plötzlich in Bewegung. Es kam bei hoher Geschwindigkeit zu einem weiteren Unfall. Doch wie konnte das passieren?

