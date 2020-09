Wildunfall bei Rosenow: Auto überschlägt sich

Rosenow

Bei einem Wildunfall ist ein Mann am Montagmorgen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Autofahrer gegen 5.30 Uhr auf der Tarnower Straße in Richtung der B104 unterwegs. Als der 41-Jährige kurz vor der Auffahrt auf die Bundesstraße einem Wildtier ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, der Mann lenkte gegen und fuhr in den Straßengraben. Der Transporter überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der 41-Jährige musste mit dem Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt – am Transporter entstand Totalschaden.

Die Polizei hat noch einmal Hinweise für alle Autofahrer: Wenn Sie ein Tier auf der Straße sehen, dann halten Sie das Lenkrad fest in der Hand. Versuchen Sie nicht, dem Tier auszuweichen. Durch ein Ausweichmanöver könnten Sie gegen einen Baum, die Leitschutzplanken oder in den Straßengraben fahren, wodurch Sie meist in noch größere Gefahr geraten.

„Wir raten Ihnen, wenn möglich, die Geschwindigkeit zu verringern, zu hupen und das Lenkrad festzuhalten.“

