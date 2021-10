Wohnhaus bei Feuer in Gielow zerstört: Bewohner können sich retten

Malchin

Beim Brand eines großen Bauernhauses in Gielow (Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zu Dienstag ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Anwohner bemerkten in der Nacht Flammen und alarmierten die Feuerwehren sowie die Polizei, wie ein Polizeisprecher erklärte. Im Haus hielten sich zur Brandzeit drei Bewohner auf.

Der 64-jährige Großvater, seine 61 Jahre alte Frau und ein 15-jähriger Enkel blieben unverletzt und konnten das große Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie kamen bei Verwandten unter.

In dem Haus mit Einliegerwohnmöglichkeit lebten sonst noch weitere Bewohner, die aber zur Brandzeit nicht anwesend gewesen sein sollen. Die Brandursache sei bisher noch unklar. Die Staatsanwaltschaft habe den Einsatz eines Brandgutachters angeordnet, der die Ruine nach dem vollständigen Löschen genau untersuchen soll. Am Morgen waren die Löscharbeiten noch nicht ganz abgeschlossen.

Von RND/dpa