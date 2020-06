Die Autofahrt eines sturzbetrunkenen Mannes bei Woldegk (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist einigermaßen glimpflich ausgegangen. Der 64-Jährige war am Montag mit 2,96 Promille unterwegs. Er hatte zuvor mit seinem Auto eine Leitplanke heftig gestreift – was ihn aber nicht an seiner Weiterfahrt hinderte.