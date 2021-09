Woldegk: Hinweis eine Bürgers rettet 85-Jährigem das Leben

Woldegk

Der Hinweis eines aufmerksamen Bürgers an die Polizei hat einem 85-jährigen Mann nahe Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwoch das Leben gerettet.

Wie die Polizei berichtet, sei sie gegen 12.20 Uhr über einen elektrischen Rollstuhl in einer Böschung an einem Wanderweg in der Region Woldegk informiert worden. In unmittelbarer Nähe wurden zudem eine Kopfbedeckung und Schuhe gefunden. Die Beamten begannen sofort mit der Suche. Zur Unterstützung wurde ein Fährtensuchhund angefordert.

Glücklicherweise konnten die Beamten die gesuchte hilflose Person lebend gegen 13 Uhr ca. 100 Meter vom Fundort des Rollstuhls in einem Graben entdecken. Der 85-Jährige war stark unterkühlt und musste mit Unterstützung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes geborgen werden. Er wurde anschließend zur weiteren Versorgung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.

Von OZ