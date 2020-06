Zahlreiche Materialien von Baustelle nahe Möllenhagen gestohlen: 21  000 Euro Schaden

Groß Varchow

Zahlreiche Baumaterialien sind am vergangenen Wochenende zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 7 Uhr nahe der Ortschaft Möllenhagen ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einer dortigen Straßenbaustelle gestohlen worden. Der Polizei zufolge handelt es sich dort um Bauarbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben unbekannte Täter zwölf metallene Zaunfelder, die zur Absicherung der Baustelle dienten, sowie 50 Gewindestangen eines Horizontalbohrers. Die Gewindestangen wiegen um die 30 - 40 Kilo und sind etwa 3 Meter lang. Der Gesamtschaden wird auf 21 000 Euro geschätzt.

Anzeige

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen zur Tat. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes an der Verbindungsstraße zwischen Groß Varchow und Voßfeld gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991- 176 0 melden.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von OZ