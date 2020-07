Zigarettenautomat in Tützpatz bei Neubrandenburg abgeflext und entwendet

Tützpatz

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr einen Zigarettenautomat in der Demminer Straße in Tützpatz bei Neubrandenburg ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) abgeflext – und mit einem Anhänger abtransportiert. Wie die Polizei mitteilte, wurden Zeugen auf die Geräusche aufmerksam und informierten die Beamten. Diese suchen nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

So sieht der Tatverdächtige aus

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine männliche, dunkel gekleidete Person. Weitere Einzelheiten sind laut Polizei nicht bekannt. Bei dem Tatfahrzeug handelt es sich nach Angaben der Zeugen um ein kleineres Auto wie zum Beispiel ein Renault Clio oder ein Opel Corsa.

Bei dem genutzten Anhänger handelt es sich um einen Anhänger des Baumarktes OBI mit einer großen OBI-Aufschrift an der Seite. Der besagte OBI-Anhänger wurde in der vergangenen Nacht in der Straße Am Wasserturm in Stavenhagen entwendet.

Zeugen gesucht

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem abgeflexten Zigarettenautomaten in Tützpatz, dem entwendeten OBI-Anhänger aus Stavenhagen oder andere sachdienliche Hinweise zu der Flucht des Tatverdächtigen, dessen Fahrzeug oder des Tatverdächtigen an sich machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994/231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Es wird auch der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gesucht, der auf Grund seiner Fahrzeugbreite die Flucht des Tatverdächtigen behinderte. Auch er könnte Beobachtungen gemacht haben, die bei der Aufklärung der Straftaten hilfreich sein könnten.

