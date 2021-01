Zu große Feiern während des Lockdowns? Beschuldigte vor Gericht in Neubrandenburg

Neubrandenburg

Da gegen die vom Ordnungsamt verhängten Bußgelder Widerspruch eingelegt wurde, kommt es nun zu den ersten gehäuften Zivilprozessen am Amtsgericht.

Im ersten Fall sollen sich junge Leute in größerer Zahl an einer Tankstelle getroffen haben, was zu der Zeit wegen der Pandemie nicht erlaubt war. Im zweiten Fall sollen drei Beschuldigte aus unterschiedlichen Haushalten miteinander gegrillt haben. Im dritten Fall habe die Polizei im April vier Leute aus mehreren Haushalten in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus angetroffen, wo sie einen Geburtstag gefeiert haben sollen.

Anzeige

Die Betroffenen sollten für diese „Ordnungswidrigkeiten“ in der Regel etwa 150 Euro Bußgeld, zuzüglich Bearbeitungsgebühren, zahlen. Vom Ausgang dieser Verfahren erhoffen sich Ordnungsämter auch Hinweise darauf, wie mit Verstößen und Bußgeldern bei den derzeitigen Einschränkungen umgegangen wird.

Von RND/dpa