Zwei Einbrüche in Neubrandenburg: Täter stehlen Schmuck und Bargeld

Neubrandenburg

Unbekannte sind am Dienstag in zwei Erdgeschosswohnungen in der Neubrandenburger Oststadt eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld entwendet.

Die Täter haben sich nach Angaben der Polizei in der Mlada-Boleslaver-Straße über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft. Die Täter sind vermutlich zwischen 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr eingebrochen. In der Zeit haben sie Möbel durchsucht und Schmuck im Wert von 500 Euro gestohlen.

Ebenfalls über einen Balkon sind Unbekannte zwischen 16 Uhr und 19 Uhr in eine Wohnung in der Koszaliner Straße eingedrungen. Bei dem Einbruch haben die Täter Bargeld von etwa 100 Euro entwendet.

Fünf Einbrüche im Dezember in Neubrandenburg

Nach Angaben der Polizei kam es im Dezember bereits zu fünf Wohnungseinbrüchen mit Diebstählen. In allen Fällen waren die Täter über Balkone im Erdgeschoss in die Wohnungen eingestiegen. Vier Einbrüche wurden in der Oststadt und einer in der Ihlenfelder Vorstadt gemeldet. Insgesamt ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

Die Neubrandenburger Polizei ermittelt. Derzeit gibt es noch keine Hinweise auf Tatverdächtige. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Einbrüchen haben, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0395/55825224 melden.

Mehr zum Lesen:

Von OZ