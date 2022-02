Neubrandenburg

Aufbrüche von zwei Transportern und der Diebstahl von Werkzeugen beschäftigt derzeit die Polizei in Neubrandenbugr (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Montag mitteilte, wurde in Tatzeitraum vom 15. Februar (10.30 Uhr) bis zum 20. Februar (15.15 Uhr) am Friedrich-Engels-Ring die hintere Tür zur Ladefläche eines Transporters der Marke Renault durch bislang unbekannte Täter geöffnet. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Werkzeuge im Wert von etwa 5700 Euro entwendet.

Ein VW-Transporter wurde in der Burgholzstraße in der Zeit vom 18. Februar (15 Uhr) bis zum 21. Februar (7 Uhr) aufgebrochen. Auch hier wurde diverses Werkzeuge gestohlen. Der Gesamtschaden sich auf geschätzt 1500 Euro.

In beiden Fällen kam der Kriminaldauerdienst für die Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Neubrandenburg.

Zeugen, die die Tat(en) beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 / 55 82 52 24 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ