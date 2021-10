Neukalen

In der Nacht von Donnerstag, dem 7. August, zu Freitag brachen Unbekannte in der Zeit zwischen halb 12 Uhr und 2 Uhr gewaltsam in das umzäunte Gelände einer Tankstelle in Neukalen ein. Die Polizei berichtet, dass sie insgesamt acht Gasflaschen mit einer Füllmenge von je 20 Kilogramm stahlen. Der Schaden betrage schätzungsweise 2200 Euro.

Polizeibeamte aus Malchin ermitteln wegen besonders schweren Diebstahls. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird dringend gebeten, dies unter bei der Polizei in Malchin unter 03994 / 23 12 24 zu tun.

Von OZ