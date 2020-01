Neubrandenburg

Vermeintliche Spendensammler haben am Dienstag im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vermehrt Passanten auf der Straße um Geld gebeten. Laut der Polizei kam es zu drei Meldungen wegen eines Betrugsverdachtes.

Eine Hinweisgeberin spendete gegen 17.30 Uhr 20 Euro. Sie wurde in Waren auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums von einem Mann angesprochen. Dieser bat um eine Spende für einen angeblich taubstummen Mann.

Erst nachdem er weg war, kam ihr in den Sinn, dass es sich um einen Betrug handeln könnte. Sie informierte die Polizei. Der vermeintliche Sammler trug eine blaue Mappe in den Händen und war dunkelblau gekleidet und hatte ein Basecap auf.

Betrüger in Demmin und Penzlin

Auch in Demmin ist ein Mann vor einem Einkaufsmarkt in der Drönnewitzer Straße angesprochen worden. Gegen 16.40 Uhr wollte ein arabisch aussehender Mann ebenfalls Spenden sammeln. Er bekam allerdings kein Geld. Der vermeintliche Betrüger verschwand noch vor Eintreffen der Polizei.

In Penzlin verständigte ein Hinweisgeber gegen 14.10 Uhr die Polizei, nachdem er und weitere Kunden eines Discounters am Bahnhofsvorplatz in Penzlin von zwei arabisch aussehenden Männern mehrfach angebettelt wurden.

Die zwei Männer fuhren noch vor dem Eintreffen der Polizei mit einem silbernen Audi mit dem Kennzeichen WAF-PL 330 davon. Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Stadtgebiet von Penzlin und auch in den benachbarten Polizeirevieren verliefen ohne Erfolg.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Spendensammlern. Die Klemmbrett-Masche ist nicht neu. In den meisten Fällen werden potenzielle Geschädigte auf Parkplätzen vor Einkaufsmärkten angesprochen.

Die Betrüger geben vor, für gemeinnützige Zwecke oder Hilfsorganisationen, wie beispielsweise „Internationale Taubstummen- oder Gehörlosenverbände“ zu sammeln. Auf fingierten und in fehlerhaftem Deutsch geschriebenen Sammellisten sind meistens das Logo eines Rollstuhlfahrers oder weitere Embleme für Menschen mit Handicap aufgedruckt.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genannten Sachverhalten aufgenommen und sucht weitere Zeugen und Geschädigte. Sollten Sie Opfer der Klemmbrett-Betrüger geworden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei und erstatten Anzeige.

Zudem sucht die Polizei Zeugen, die nähere Angaben zu den Tätern machen können oder denen das beschriebene Fahrzeug in anderen Orten aufgefallen ist, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0395 - 5582 2223, die Internetwache der Landespolizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ