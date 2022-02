Ostrocker Ralf „Bummi“ Bursy gestorben

Berlin

Der in der DDR bekannte und erfolgreiche Musiker Ralf „Bummi“ Bursy ist tot. Er sei am Montag nach schwerer Krankheit gestorben, sagte seine Frau Regina Bursy der Dpa. Der Musiker wurde 66 Jahre alt.

Spielte bei den DDR-Bands Regenbogen, Keks und Prinzip

In der DDR-Musikszene der späten 1970er und 1980-Jahre war Bursy bekannt und beim Publikum beliebt. Einen ersten größeren Hit hatte der 1956 geborene Ralf Bursy mit seiner damaligen Band Regenbogen 1979. „Du machst mich verliebt“ hieß der Schmusesong, der die späterere Softrock- und Pop-Karriere von Bursy vorwegnehmen sollte. Doch zunächst wechselte der Sänger zur New-Wave-Band Keks. Und 1982 ging Bursy zur Rockband Prinzip, wo härtere Klänge angesagt waren.

Solo-Songs machten Bursy in den 1980ern beliebt

Ab 1986 folgte die Solokarriere. Nach der Trennung von Prinzip legte er sich den Künstlernamen Ralf „Bummi“ Bursy zu. Seine musikalischen Begleiter waren unter anderem Ferry Grott (Trompete), René Decker (Saxofon), und Reinhard Petereit (Gitarre). Bursys hauptsächlicher Konkurrent in der DDR war der Sänger IC. Ralf „Bummi“ Bursy verband Pop, Rock und auch Schlager, er war in der übersichtlichen DDR-Musikszene durchaus Publikumsliebling und Frauenschwarm. Seinen größten Hit hatte Bursy mit dem Titel „Wind im Gesicht“ (1986). Weitere Solo-Hits waren „Eh die Liebe stirbt“, „Feuer im Eis“ oder „Warten in der Dunkelheit“. Zu DDR-Zeiten erschienen zwei Solo-LPs: „Wind im Gesicht“ (1987) und „Irgendwo“ (1989).

Bursy arbeitete nach 1990 als Produzent

Nach der Wende wurde es eher still um Bursy. Im Gegensatz zur anderen Ostrockbands wie City, Silly und die Puhdys konnte er nicht an alte Erfolge anknüpfen und fand sein Publikum nicht wieder. Dabei war Bursy als Multiinstrumentalist und Sänger für den Produzentensessel wie geschaffen. Nach 1990 arbeitete der Musiker gelegentlich als Produzent, unter anderem für Nena, Veronika Fischer und P. M. Sampson. 1992 erschien die Solo-CD „Schick mich auf die Reise“, an der Bursy auch zusammen mit IC gearbeitet hatte. Die Plattenfirma BMG veröffentlichte 1998 mit der CD „Eh die Liebe stirbt – Das Beste“ die Hits von Ralf Bursy. Die CD-Single „Keine Lügen mehr“ war 2004 das letzte Lebenszeichen des Musikers auf Tonträger. Zuletzt hatte er sich aus der Musikbranche zurückgezogen.

In den letzten Jahren in Vergessenheit geraten

Die frühen Erfolge bleiben, aber eine gewisse Tragik bei Ralf „Bummi“ Bursy liegt darin, dass der Musiker nach der Wende sein Potenzial nicht weiter entfalten konnte. Auch an den diversen Ostrock-Revivals nahm er nicht teil. Bursy war zuletzt in Vergessenheit geraten.

Von Thorsten Czarkowski