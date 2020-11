Peter Weiss und Rostock – eine Tradition wird gepflegt

Rostock

Jetzt hat es auch die Organisatoren im Peter-Weiss-Haus kalt erwischt. Vom 5. bis zum 12. November sollte eigentlich die diesjährige Peter-Weiss-Woche stattfinden, dann veränderte der neuerliche Corona-Lockdown die Lage. Geplant war in der Peter-Weiss-Woche 2020 eine Mischung aus Theatervorführungen, Workshops, multimedialen Vorträgen, Filmvorführungen und Diskussionen. Doch dann musste alles umgeplant werden. „Vieles davon können wir gar nicht ins Digitale verlegen“, sagt Emily Grunert, die für das Peter-Weiss-Haus die kulturelle Veranstaltungsreihe organisiert. Das Interesse an den einzelnen Veranstaltungen war im Vorfeld bereits geweckt. Für den Dokumentartheater-Workshop „Vom Material zur Szene“, der an vier Tagen laufen sollte, gab es schon Anmeldungen. Nun muss das Programm auf das Jahr 2021 verschoben werden. „Wir versuchen, die Veranstaltungen aus dem Kontext der Peter-Weiss-Woche herauszulösen und einzeln in das kommende Jahr zu legen“, so Emily Grunert. So soll das komplette Programm erhalten werden.

„ Peter Weiss droht in Vergessenheit zu geraten“

Im Jahr 2009 erhielt das Peter-Weiss-Haus seinen Namen. Seitdem hat sich das Haus als ein wichtiger soziokultureller Ort in Rostock erwiesen, der besonders die linke Alternativ-Kultur anzieht. Der Namenspatron Peter Weiss ist heute noch eine Verpflichtung. Doch: „ Peter Weiss droht heute in Vergessenheit zu geraten“, sagt Emily Grunert. In der kulturellen Geschichtsschreibung der Bundesrepublik spielt Peter Weiss kaum noch eine Rolle. „Er hat sich nie als politische Leitfigur ins öffentliche Bewusstsein eingetragen“, ergänzt sie. Die aktive Erbepflege im Peter-Weiss-Haus besitzt eine Verknüpfung mit aktuellen politischen Entwicklungen. Beispiel dafür ist eine Veranstaltung in Zusammenarbeit des Peter-Weiss-Hauses mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, die nun ebenfalls verschoben werden musste. Der Titel: „Aufspüren – jagen – entsorgen. Die Sprache der Neuen Rechten“. Auch so eine Analyse und Aufarbeitung ist sicher im Sinne des Künstlers. „Es ging Peter Weiss um das Politische in der Kunst“, so Emily Grunert. Noch heute pflegt das Rostocker Peter-Weiss-Haus übrigens einen guten Kontakt zur Witwe Gunilla Palmstierna-Weiss, die in Schweden lebt.

Anzeige

Peter Weiss und Rostock sind eng verbunden

Rostock hat ohnehin einen ganz besonderen Bezug zu Peter Weiss. Das lag auch an einer Männerfreundschaft. Hanns Anselm Perten, der von 1952 bis zu seinem Tod 1985 Intendant des Rostocker Volkstheaters war, stand den Werken von Peter Weiss sehr aufgeschlossen gegenüber. 1965 brachte Perten das Peter-Weiss-Stück „Marat/Sade“ auf die Bühne des Volkstheaters; die Premiere in Rostock fand in Anwesenheit von Peter Weiss und Gunilla Palmstierna-Weiss statt. In Rostock kam eine sozialistisch geprägte Ausarbeitung dieser Thematik auf die Bühne.

Es gab auch Spannungen in der Beziehung zu Rostock

Zunächst wurden alle Theaterstücke von Peter Weiss in Rostock aufgeführt, doch 1969 kam es zur Krise. Das Stück „ Trotzki im Exil“ passte nicht in das sowjetische Geschichtsbild, in dem Leo Trotzki als Gesellschaftsfeind weitestgehend ausgelöscht worden war, das galt in allen sozialistischen Staaten. Das „ Trotzki“-Werk von Peter Weiss gelangte in Rostock nicht auf die Bühne und führte auch zu einem Zerwürfnis zwischen Weiss und Perten. Aber nicht lange, 1973 wurde das Stück „Hölderlin“ auf die Rostocker Bühne gebracht. Zu den Förderern und Wegbegleitern von Peter Weiss in der DDR zählte auch der Rostocker Literaturwissenschaftler Manfred Haiduck, der den Schriftsteller bei der Entstehung seines wichtigsten Werks begleitete. „Die Ästhetik des Widerstands“ wurde auch in der DDR veröffentlicht.

Eine Tradition muss auch gepflegt werden

Die enge Verbindung von Peter Weiss und Rostock wirkt bis heute fort, diese Tradition muss aber auch gepflegt werden. Und das ist im Peter-Weiss-Haus ein Thema. „Wir sehen einen wichtigen Aspekt in unserer Arbeit mit jungen Leuten“, so Emily Grunert. In diesem Jahr sollten in der Peter-Weiss-Woche zwei Schwerpunkte gesetzt werden – zum einen die Bandbreite des modernen Theaters zwischen Improvisation und Dokumentation, zum anderen die Aufarbeitung des Politischen in der Kunst. Und das immer mit einem Blick auf aktuelle politische oder gesellschaftliche Entwicklungen.

Programmpunkte werden auf 2021 verschoben

Bereits für den vergangenen März war im Peter-Weiss-Haus ein „Anti-Heimatabend“ geplant. Er setzt sich mit dem Heimatbegriff kritisch auseinander, der Titel: „Heimat – eine Besichtigung des Grauens“. Nach der ersten Verschiebung war er als Punkt der Peter-Weiss-Woche im November angesetzt. Nun muss die Veranstaltung mit Thomas Ebermann und Thorsten Mense erneut verlegt werden, „wahrscheinlich auf den kommenden Mai“, so Emily Grunert. Wegen Corona müssen Planungen immer wieder umgestoßen werden, „da kann man schon mal die Lust verlieren“, meint Emily Grunert. Doch nun wird schon an der nächsten Peter-Weiss-Woche geplant. Der Termin steht dafür immerhin schon fest: 8. bis 14. November 2021.

Von Thorsten Czarkowski