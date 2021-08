Rostock

Bereits seit 2020 liefen die Vorbereitungen für dieses Stück, das coronabedingt um ein Jahr verschoben wurde. Am Samstag hatte das Musical „Disco-Fieber“ endlich Premiere in der Halle 207 des Rostocker Volkstheaters.

Es beginnt als Liebesgeschichte

Stephan Brauer hat diese Geschichte inszeniert und choreografiert, die Ende der Siebziger in einer fiktiven (west-)deutschen Hafenstadt angesiedelt ist. Die Textvorlage kommt von Juri Sternburg. Die musicalgerecht und recht märchenhaft angelegte Story ist in Teilen eine Liebesgeschichte. Der Musiker Paul (Benjamin Hübner) kommt mittellos in die Stadt und wird in einer Disco als Türsteher angeheuert, dort arbeitet auch DJ Alessando (Kevin Lavenia). Neuzugang Paul gerät zunächst an die verführerische Collette (Katharina Paul), verliebt sich dann aber in Roxy (Veronika Hörmann), die eigentlich das Talent einer Sängerin hat.

Aufstand gegen die Bösewichter

Aber da ist auch der fast allmächtige Boss (Özgür Platte), der nicht nur seine Disco mit harter Hand führt. Er hat auch in der Stadt ein Netz der Korruption gespannt, das bis zum Bürgermeister (Ulf Perthel) reicht. Dieser will wiedergewählt werden und hat seine Wahlkampfkasse prall gefüllt, an seiner Seite ist auch der Polizeichef (Steffen Schreier), es herrschen mafiöse Strukturen in der Stadt. Es dauert eine Weile, bis sich der Widerstand formiert, hier sind es vor allem die Freaks und Punks, angeführt vom König der Bettler (Ulrich K. Müller). Auch Paul und Roxy sind schließlich mit dabei, der Plan ist, dem Bürgermeister die Wahlkampfkasse stehlen und das Geld in Robin-Hood-Manier an die Armen zu verteilen. Paul und Roxy wollen sich erstens aus der Abhängigkeit des Disco-Bosses befreien und zweitens ihren künstlerischen Plan umsetzen – in den USA zu Stars werden.

Ein Soundtrack aus Disco-Klassikern

Das alles wäre schnell erzählt, aber da ist ja noch die Musik. Regisseur Stephan Brauer musste nach den Disco-Hits der Siebziger nicht lange suchen, so kamen unter anderem „I Feel Love“ (Donna Summer), „Celebration“ (Kool & The Gang) „Stayin’ Alive“ (Bee Gees) oder „Yes Sir, I Can Boogie“ (Baccara) auf die Setlist, auch Teile aus dem funkigen Led-Zeppelin-Stück „Trampled Under Foot“. Die musikalische Leitung in der Inszenierung haben John R. Carlson und Benjamin Köthe. In der Premiere war es John R. Carlson, der vom Keyboard aus auch seine gut eingespielte Band dirigierte. Mit „Naked“ war auch ein eigener Song im Programm, der in der Handlung zu einer zentralen Funktion kam. Die Musiker lieferten den Soundtrack, auf der Bühne waren die Darsteller natürlich auch als Sänger gefragt, allen voran natürlich Veronika Hörmann, Katharina Paul, Benjamin Hübner und Kevin Lavenia. Themengerecht gab es unter anderem einen Auftritt von Özgür Platte als selbstverliebter Boss mit „Daddy Cool“ von Boney M. Und ein hörbares Seufzen ging durch das Publikum, als Benjamin Hübner den Schmachtfetzen „How Deep Is Your Love“ anstimmte – schließlich hat dieses Lied mindestens zwei Generationen geprägt, in den Siebzigern von den Bee Gees und in den Neunzigern durch Take That. Und der Song „Le Freak“ von Chic wurde eine adäquate Untermalung des Balletts der Freaks und Punks, die in der Stadt eine Revolution gegen den Bürgermeister anzetteln.

Rund 150 Kostüme waren notwendig

Komplettiert wurde die Musical-Besetzung übrigens von vier Mitgliedern der Tanzcompagnie des Volkstheaters, dazu gesellten sich sieben Sänger aus dem Jugendchor der Singakademie sowie 14 Studierende von der Hochschule für Musik und Theater Rostock, denn diese Inszenierung ist auch ein Kooperationsprojekt des Volkstheaters mit der HMT. „Disco-Fieber“ lebt neben der Musik vor allem durch die Kostüme. Kostümbildnerin Andrea Eisensee hatte rund 150 Kostüme für dieses Stück entworfen – künstlerisch und handwerklich eine große Herausforderung, die hier mit einem großen Team umgesetzt wurde. Das war auch eine dankbare Aufgabe: „Disco-Fieber“ spielt schließlich in den Siebzigern, ein Jahrzehnt, das für seine schrillen Outfits bestens bekannt ist. Und davon gab es einige zu sehen.

Mitreißende Performance

Die mitreißende Performance, die beeindruckenden Kostüme und vor allem die unsterblichen Disco-Klassiker trösteten über Schwächen in der Geschichte hinweg. Dann ging es nämlich nach Amerika. Der Las-Vegas-artige Teil am Ende der Show war schließlich eine etwas erwartete Wendung, gab aber auch Gelegenheit, das Musical in einen wahren Kostümrausch zu steigern – das Showgeschäft als eine in Tanzszenen gefasste Ägyptologie, ähnlich wie im Katy-Perry-Video zu „Dark Horse“. Die Aufführung ging in eine Oldie-Show über, die das Publikum vollständig mitriss, da wurden dann noch mal Disco-Klassiker wie „Y.M.C.A“ von den Village People platziert.

Die nächsten Termine: „Disco-Fieber“ am 25., 27. und 28. August, immer um 19.30 Uhr in der Halle 207.

Von Thorsten Czarkowski