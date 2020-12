Fragen und Antworten - Einkauf, Post und Gassigang: Was in MV bei Quarantäne erlaubt ist und was nicht

In Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl der Corona-Infizierten – und damit die Anzahl der Menschen, die in Quarantäne müssen. Zudem gilt auch für Reiserückkehrer angeordnete Isolation. Doch was darf man dann noch: Ist der Gang zum Briefkasten erlaubt? Oder der Gassi-Ausflug mit dem Hund? Die OZ klärt auf.