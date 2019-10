„Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ in Zinnowitz aufgeführt

Zinnowitz

Was, der Mond ist aus Silber und nicht aus Käse? Das lässt sich der nach allem Glänzenden und Funkelnden gierende Räuber Hotzenplotz ( Henning Wolff) nicht zweimal sagen. Im Nu hat er Kasper ( Gloria Giorgini) und Seppel (Gregor Imkamp) mit Hilfe seiner Pfefferpistole davon überzeugt, dass kein anderer außer ihm zum Mond fliegen wird. Artig wickeln beide ihn in einen „Sicherheitsanzug“ mit Klebeband ein und unter Nebel, Knall und Peng geht’s ab auf den Mond! Was der etwas einfältige Räuber nicht ahnt: Das alles ist eine List, mit der die beiden Kinder ihn endlich loswerden wollen.

Ein Stoff vom Kinderbuchautor Otfried Preußler

Das Kinderschauspiel „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ feierte am vergangenen Sonntagnachmittag im gelben Theater „Die Blechbüchse“ in Zinnowitz Premiere. Der bekannte Kinderbuchautor Otfried Preußler schrieb das Buch mit dem gleichnamigen Titel vor 50 Jahren, als der erste Mensch den Mond betrat. 2018 verfasste der Dramaturg John von Düffel, der auch schon „Die kleine Hexe“ bearbeitet hatte, eine Theateradaption. Nun inszenierte der in Berlin lebende Schauspieler, Regisseur und Moderator Paul Sonderegger das Stück frei nach von Düffel für die Vorpommersche Landesbühne. „Die Idee dahinter ist, dass Erwachsene gerne wieder Kinder und Kinder erwachsen sein wollen“, erzählt der Regisseur. Und diese Idee geht während der gut 60 Minuten Spielzeit auf. Wachtmeister Dimpfelmoser ( Niklas Krajewski) zeigt sich mal als an Stasi-Zeiten erinnernder Ordnungshüter und mal als verspielter Zeitgenosse, der Gitarren-Soli zum Besten gibt und mit der Großmutter liebäugelt. Da kann es auch schon mal sein, dass er vergisst, den Schlüssel von Hotzenplotz’ Zelle abzuziehen, so dass dieser entkommen kann.

Das Stück heimst viele Kinderlacher ein

Aber pssst! Bei Sonderegger will er das lieber verheimlichen. Wolff gibt, wie er da mit viel zu langem Mantel und riesigen Hut über die Bühne huscht, einen kindgerecht gruseligen Räuber Hotzenplotz ab. Als spritzig-junge Großmutter mit langen blonden Haaren und stark geschminkten Augen trinkt Jennifer Schneeweis lieber Longdrinks im Gartenstuhl und hilft Kasper und Seppel beim Mond­raketen­räuber­spiel gerne als Fee Amaryllis. Mit gekochten Pfifferlingen in Speck- und Sahnesoße als Belohnung für die kleinen Räuberfänger avanciert sie zurecht zur absoluten Lieblingsgroßmutter aller Kinder und Omas im Publikum, die laut klatschen und „Zugabe“ rufen. Die Kinder in diesem Stück stellen die Mutigeren und real Handelnden dar. Giorgini als pfiffig-frecher Kasper sieht man die Freude daran an, Hotzenplotz in die Mondraketenfalle zu locken. Er ermutigt auch den ängstlich-träumerischen Seppel und zusammen verspotten sie den Räuber mit „Motzekotz“. Dafür heimsen sie viele Kinderlacher ein.

Modernisiert mit elektronischer Musik

Mit fröhlichen Bewegungen tanzen, springen und singen die Kinder und Hotzenplotz schließlich „auf dem Mond“ in tranceähnlichem Einvernehmen zu elektronischer Musik: „Vergiss den Boden, vergiss die Schwere“. Nein, vor dem Unbekannten und Bedrohlichen braucht ihr keine Angst zu haben, will das Stück seinem jungen Publikum mitteilen. Sonderegger bestätigt: „Das ist eine Ermutigungsgeschichte“. Stefan Schulz hat kindlich-fröhliche Kostüme und eine abstrakte Bühne mit Drehelement, gigantischer Mondrakete und farbigen Sonnenschirmen entworfen, die mal Omas Garten und mal den Mond abbilden. Magnus Cordes-Schmid hat vier rockig-peppige Ohrwürmer mit E-Gitarre, Bass, Ukulele und Cajon vertont, die den verspielten Ermutigungscharakter des Stücks unterstreichen. Ein Schauspiel für die ganze Familie, das sich anzusehen lohnt!

Von Annemarie Bierstedt