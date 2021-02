Rostock

Wenn der Pieper den Rostocker Johannitern einen Rettungseinsatz ankündigt, zählt zum Wohl der Patienten jede Minute. Christian Manshen hat das schon hunderte Male erlebt, schließlich ist er hauptberuflich auf der Wache in Rostock-Marienehe tätig und fährt zusammen mit den Kollegen Einsätze in der Hansestadt. „Das ist für mich nicht nur ein Job, sondern wirklich Berufung“, erklärt der 31-Jährige.

Die Frage „Willst du einen Einsatz fahren?“ muss ihm deswegen niemand stellen – die Antwort wäre immer „Ja“. Aber genau mit dieser Frage hat der Rostocker selbst nun einen Internet-Hit gelandet. Passend zu einer berühmten Melodie aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“ gibt Manshen in drei kleinen Clips auf „Instagram“ und „Tiktok“ Einblicke in den Rettungsalltag. Schon kurz nachdem er die Sequenzen Mitte Januar ins Netz stellte, wurden diese immer wieder angesehen und quasi über Nacht weltweit verbreitet. Mittlerweile steht der Zähler bei mehr als zwei Millionen Aufrufen und begeisterte Reaktionen kommen nicht nur aus Deutschland.

Vielleicht gerade deshalb, weil Manshen bei allem Spaß im Netz nicht verschweigt, dass Einsätze nicht immer positiv ausgehen. Im dritten Video wird thematisiert, wie schwer die Retter selbst daran leiden, wenn ihre Hilfe zu spät kommt oder trotz aller Anstrengungen nicht reicht. „Wir haben auch in der Realität quasi wöchentlich mit dem Tod zu tun“, sagt Manshen. „Seelsorge ist deshalb nicht nur für Angehörige wichtig. Auf unserer Wache sind wir zum Glück wie eine Familie und geben uns Halt. Und natürlich gibt es das Krisen-Interventionsteam, das bei der Aufarbeitung unterstützt“, erzählt der Sanitäter.

Schwerer Unfall wirkt immer noch nach

Seit er Teenager ist, engagiert sich Christian Manshen im Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Erst ehren- und seit fünf Jahren nun auch hauptamtlich bei den Johannitern. Nicht vergessen wird er einen Einsatz, bei dem er eigentlich gar nicht im Dienst war, sondern nur zufällig vorbeikam. „Das war 2018 bei einem Unfall auf der Autobahn 20“, erinnert er sich. Durch die Vielzahl der Verletzten hätte triagiert werden müssen. „Der Begriff wird durch die Pandemie ja gerade wieder oft genannt. Dabei geht es darum, eine Reihenfolge der zu behandelnden Patienten festzulegen – nach Schweregrad der Verletzung und Aussicht auf Erfolg“, nennt Manshen eine Aufgabe, für welche die Retter meist nur wenig Zeit haben.

Für eine ältere Frau sei damals bereits Hilfe zu spät gekommen. „Ich habe dann versucht, ihre Enkelin, ein 13-jähriges Mädchen, zu reanimieren. Doch der Notarzt meinte, dass sie es nicht schaffen würde“, erzählt Manshen mit belegter Stimme. Stattdessen hätten sich die Retter auf die anderen Verletzten – unter anderem den 9-jährigen Bruder des Mädchens – konzentriert, um deren Überleben zu sichern.

Nachwuchs-Rekrutierung im Netz

Solche Einsätze und das Gefühl, nichts mehr tun zu können, setzen selbst erfahrenen Rettern zu. „Wichtig ist, nicht abzustumpfen oder gar zynisch zu werden“, sagt Christian Manshen. Neben der körperlichen Fitness sei deshalb auch psychische Stärke wichtig für die Einsatzkräfte, die gerade durch die Corona-Pandemie noch mehr belastet werden. All das will der Rostocker auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken zeigen.

Praktische Tipps zu Erster Hilfe

In der Leitungsebene kommt Christian Manshens Internet-Einsatz gut an. „Wir sind natürlich begeistert von unserem kreativen Influencer, der authentisch über seinen verantwortungsvollen und herausfordernden Job berichtet“, sagt Dominic Fricke vom Regionalvorstand der Johanniter in MV. „Vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels sehen wir so eine Möglichkeit, Menschen für Jobs im Rettungsdienst zu begeistern.“

Dafür investiert der Rostocker Retter einen Großteil seiner Freizeit, in der er normalerweise auch als DJ oder Moderator arbeitet und Jugendliche am Reutershäger Gymnasium als Schulsanitäter ausbildet. Beides sei durch die Pandemie gerade nicht möglich, was mehr Zeit für das Drehen und Bearbeiten der Videos lässt. Im Netz interagiert Manshen auch mit seinen Zuschauern. „Wir beantworten zum Beispiel Fragen, wie das mit der Mund-zu-Mund-Beatmung in Corona-Zeiten aussieht oder was nach einem Knochenbruch zu tun ist.“

Einige seiner Kollegen seien auch schon begeistert mit dabei und stellen sich gern als Partner oder Komparse zur Verfügung. Die Aufmerksamkeit freue alle Beteiligten. „Aber das ist nicht der Antrieb. Meine Profile sind auch nicht auf Klickzahlen aus“, sagt der junge Mann, der im Netz als „Samy Splint“ agiert. Sollten seine Online-Videos mal Geld bringen, würde er das auf jeden Fall spenden. Denn ihm gehe es vor allem um Aufklärung und Unterhaltung. Deshalb ist auch schon ein neues Video fertig, das sicher wieder ein Hit wird. „Diesmal geht es darum, dass ganz oft der Pieper geht, wenn sich die Einsatzkräfte gerade mal etwas zu essen machen wollen“, gibt Manshen einen Einblick in den Alltag auf der Wache, in dem es für ihn und die Kollegen dann heißt: „Sei lieber schnell zur Stelle – zum Aufwärmen gibt es ja eine Mikrowelle.“

Von Claudia Labude-Gericke