1,82 Promille: 20-Jähriger baut Unfall in Rostock und flüchtet

In der Nacht zu Sonntag hat ein 20-Jähriger einen Unfall in Rostock verursacht und hat versucht zu flüchten. Der Tatverdächtige war nach Angaben der Polizei in der Albert-Schweitzer Straße kurz nach Mitternacht mit seinem Transporter gegen ein parkendes Auto und anschließend gegen einen Betonboller gefahren. Bevor der Fahrer flüchtete, versuchte er noch die Radkappe des linken Vorderrads wieder an das beschädigte Auto anzubringen.

Zeugen riefen die Polizei, die den 20-Jährigen feststellte. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille und keinen Führerschein. Außerdem war der Transporter gestohlen. Er wurde abgeschleppt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

