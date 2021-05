Vor einem Jahr kollabierte in Rostock der größte je von Liebherr gebaute Offshore-Kran an Bord der „Orion“. Bei dem Unfall wurden zwölf Menschen verletzt. Der Schaden: bis zu 100 Millionen Euro plus ein ramponiertes Image. Noch im Mai wird das entscheidende Gutachten zum gebrochenen Haken erwartet. Ein Insider sagt: Liebherr hatte noch Glück.