Rostock

Seit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes gilt für den Lebensmittelhandel bundesweit eine neue Regel: Steigt die örtliche Inzidenz über 100, dürfen weniger Kunden gleichzeitig im Geschäft sein. Das hat schon am vergangenen Wochenende an einigen Orten zu teilweise langen Schlangen vor Geschäften geführt.

Diese drohen vor dem 1. Mai nun nochmal länger zu werden. Denn am Tag der Arbeit bleiben Geschäfte bundesweit geschlossen. Dadurch strömen viele zusätzliche Kunden bereits am Freitag in die Geschäfte. Auch in Mecklenburg-Vorpommern dürfte es vor vielen Läden voll werden.

Einkäufe in Randzeiten erledigen

Der Verband der Lebensmittelhändler (BVLH) rät deshalb, in Randzeiten einkaufen zu gehen, allein unterwegs zu sein und Einkäufe möglichst schnell abzuwickeln.

Sofern es einzurichten sei, empfiehlt BVLH-Sprecher Christian Boettcher im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, Einkäufe möglichst in der Wochenmitte zu erledigen. „Für wen das nicht infrage kommt, der kann auf die Randzeiten, also den frühen Morgen oder den Abend kurz vor Ladenschluss ausweichen“, rät Boettcher. Er bittet Kunden außerdem, Einkäufe mithilfe eines Einkaufszettels möglichst schnell abzuwickeln und lieber allein einkaufen zu gehen.

Einkaufen in MV am 1. Mai

Wer am 1. Mai frische Brötchen möchte, der kann die auch nicht überall bekommen. Für wen aber frische, knackige Brötchen bei keinem Festtags-Frühstück fehlen dürfen, gibt es hier eine Übersicht über die Bäckereien, die geöffnet haben. Auch Supermärkte und Tankstellen finden Sie in unserer Übersicht.

Von RND/Christoph Höland/kh