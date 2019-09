Dierkow

Rund 10 000 Gäste haben von Freitag bis Sonntag das Mühlenfest in Dierkow besucht. „Wir sind sehr zufrieden. Wir hatten gutes Wetter und haben sehr viel Zuspruch erhalten“, sagt Dierkows Quartiersmanager Christian Hanke. Das Programm sei sehr gut angenommen worden. Am Freitag gab es die große Eröffnungsparty mit der Karat-Tribute-Band Seelenschiffe. Am Samstag lockten Vereine und Gewerbetreibende mit vielen Aktions- und Mitmachständen. Höhepunkt war das Feuerwerk am Abend. Am Sonntag endete das Fest dann mit dem traditionellen Mühlenlauf.

Eine seiner letzten Amtshandlungen: Rostocks scheidender Oberbürgermeister Roland Methling (UFR, Mitte) eröffnete das Fest. Die Quartiersmanager Jens Anders (l.) und Christian Hanke freuten sich. Quelle: André Horn

„Hier ist immer etwas los, gerade am Abend“, sagt Besucherin Katharina Behrend aus Toitenwinkel. Normalerweise sei die 30-Jährige an den Wochenenden bei ihrer Familie. „Aber wenn das Mühlenfest ist, dann sind wir hier.“ Zumal auch das Angebot für die Kinder sehr gut sei. Malik (8) zum Beispiel gefällt das Kettenkarussell am besten. Natalie (3) und Frederik (1) erfreuen sich an den riesigen Seifenblasen. Andere Kinder basteln. „Es ist jedes Jahr etwas Neues dabei“, sagt Behrend.

Daniel Haprich aus Brookhusen ( Landkreis Rostock) ist das erste Mal beim Mühlenfest. Seine Frau präsentiert mit Kindern auf der Bühne die koreanische Kampfkunst Taekwondo. „Es ist wichtig, dass es solche Veranstaltungen in den Stadtteilen gibt, damit die Leute zusammenkommen“, sagt Haprich. Der Sieg von Hansa hat am Sonnabend zur guten Stimmung beigetragen. Es erklang die Vereinshymne.

Laut Quartiersmanager Hanke hat es bereits erste Gespräche mit Sponsoren für das 16. Mühlenfest im kommenden Jahr gegeben. „Das ist ein wichtiges Einwohnerfest“ – an dieser Tradition soll festgehalten werden.

Von André Horn