Eine Prämie für Pflegekräfte – die schlägt Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch als Anreiz für eine Rückkehr ehemaliger Pflegekräfte in den Beruf vor. Während der Pandemie hatten zahlreiche Pflegekräfte aus Überlastung und anderen Gründen ihrem Job den Rücken gekehrt. Dadurch stehen derzeit zum Beispiel auf Intensivstationen weniger Fachkräfte als noch vor einem Jahr zur Verfügung. Um sie zurückzugewinnen, will Dietmar Bartsch, der seinen Wahlkreis in MV hat, ihnen mindestens 10.000 Euro zahlen.

Teil eines solchen Notprogramms müsse eine „bundesweit koordinierte Rückholaktion für Ex-Pflegekräfte“ sein sowie eine fünfstellige steuerfreie Rückkehrprämie, die auch an die aktuellen Pflegekräfte als Bonus ausgezahlt werden müsse. „Bis 2030 steigt die Zahl der Pflegebedürftigen auf sechs Millionen. 182 000 Pflegekräfte werden zusätzlich benötigt“, schreibt Bartsch bei Twitter.

Schwesig: 5000 Euro wären ein klares Signal

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will den derzeitigen Pflegekräften einen steuerfreien Bonus von 5000 Euro, also höchstens die Hälfte der von Bartsch vorgeschlagenen Summe, zahlen. Dies wäre ein „ein klares Signal“, sagte Schwesig am Dienstagabend in der Sendung „RTL direkt“.

Steuererleichterungen und einen Corona-Bonus für Pflegekräfte hatte die künftige Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP bereits im Koalitionsvertrag festgehalten. Für den Bonus will die Ampel eine Milliarde zur Verfügung stellen. Pflegekräfte mit kleinen Kindern sollen einen Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten bekommen.

Pflegeverband: Kurzfristige Finanzspritze reicht nicht

Zweifel an der Prämienstrategie hegt allerdings der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe. Natalie Sharifzadeh, Sprecherin des Regionalverbandes Nordost, zu dem auch MV zählt, sagt im Gespräch mit der OZ deutlich: „Eine kurzfristige Finanzspritze reicht nicht. Was nützen den Pflegekräften 5000 oder mehr Euro, wenn sie danach wieder das fünfte Wochenende in Folge im Einsatz sind?“ Grundsätzlich sei es zwar nie verkehrt, Geld zu bieten. „Wichtig sind für die Pflegekräfte aber planbare Arbeitszeiten. Der Zeitfaktor spielt die entscheidende Rolle. Ist der nicht angemessen, hilft auch kein Geld“, so Natalie Sharifzadeh.

6,4 Prozent der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns waren laut Barmer-Pflegereport 2020 Ende 2019 pflegebedürftig. Das entspricht rund 103 000 Menschen. Die Zahl der Pflegebedürftigen im Land hat sich demnach von 2005 bis 2019 verdoppelt.

