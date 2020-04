Die CDU in Rostock ist vorgeprescht – und hat einen 10-Punkte-Plan für die Rettung der Wirtschaft in der Hansestadt vorgelegt. Die anderen Fraktionen der Bürgerschaft aber sehen dieses Programm kritisch: Die Grünen sind gegen Steuersenkungen, die SPD will erst die Schulen fördern und die Linke die Vereine.