100 Euro pro Stunde: Wiro wird Schießhalle in Gehlsdorf zu teuer

Sporthallen sind in den seltensten Fällen kostendeckend zu betreiben. Meist müssen die Betreiber draufzahlen. Bei den Sportstätten der Wohnungsbaugesellschaft Wiro in der Hansestadt sind es in der Regel ­zwischen zwei und 3,50 Euro pro Sportler pro Stunde.

Es gibt allerdings extreme Ausreißer nach oben: Bei der Schießhalle Gehlsdorf sind es dem Vernehmen nach 100 Euro pro Schütze. Daher will die Wiro den Stecker ziehen und sich von der ­Halle trennen, wenn am 30. August nach 20 Jahren die Nutzungs­bindung ausläuft. Die Alternativen sind überschaubar: Entweder es ­findet sich ein Pächter oder die Halle wird geschlossen.

Diskussion über verschiedene Möglichkeiten

Beim Sportausschuss der Bürgerschaft wurde am Mittwochabend über die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert. Variante 1: Die Landespolizei, die bereits jetzt in der Halle das Schießen trainiert, übernimmt die Anlage. „Die Gespräche dazu laufen bereits, die Polizei hat auch schon Interesse bekundet“, sagt der Ausschussvorsitzende Karsten Kolbe (Linke). Für die Sportschützen müsse das nicht zwangsläufig das Aus bedeuten, meint ­ Kolbe.

„Die Polizei könnte die Anlage ja wiederum untervermieten.“ Das zuständige Schweriner Innenministerium wollte sich dazu am Donnerstag nicht weiter äußern: „Gegenwärtig wird insgesamt das Konzept zu den Standorten für die Schießausbildung in der Landespolizei überarbeitet“, so eine ­Sprecherin. „Dies ist noch nicht abgeschlossen, daher bitte ich um Verständnis, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine nähere Auskunft zur Schießhalle im Sportpark Gehlsdorf erteilt werden kann.“

Variante 2 sähe so aus, dass die Schützen, also der Kreisschützenbund und der Schützenverein Concordia, die Anlage selbst betreiben. Auch sie haben sich bereits ins Spiel gebracht und kritisiert, dass sie bisher nicht gefragt worden seien, sagt Kolbe. Konkrete Gespräche habe es aber noch nicht gegeben. Die Sportler müssten sich dann wiederum mit der Polizei und den anderen bisherigen Nutzern, wie Jägern, Wachdiensten und Zoll, ab­stimmen.

Linke: „Schießsport kein Sport wie jeder andere“

Die CDU stellte im Ausschuss den Antrag, dass auch eine ­Variante geprüft werden soll, in der die Wiro die Halle weiter betreiben kann. Der Antrag wurde angenommen, Die Linke stimmte dagegen. „Wir sind der Meinung, dass Schießsport kein Sport wie jeder andere ist. Daher ist zu hinterfragen, ob eine städtische Wohnungsbaugesellschaft ihn ­finanzieren sollte“, sagt Kolbe.

Die Behörden, die in der Anlage schießen, zahlen laut Wiro – anders als die Sportschützen – eine kostendeckende Nutzungsgebühr. Die Schießhalle, inklusive der Bogenschießanlage, bringt pro Jahr durchschnittlich Einnahmen von 91 000 Euro. Die Kosten belaufen sich dagegen auf 246 000 Euro. Die Schwimmhalle, die auch zum Sportpark Gehlsdorf gehört, soll übrigens weiter von der Wiro betrieben werden. Sie hat pro Jahr Einnahmen in Höhe von 755 000 Euro bei knapp 1,3 Millionen Euro Kosten. Die Polizei könnte die Anlage ja wiederum untervermieten.

Von Axel Büssem