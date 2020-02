100 Jahre Niederdeutsche Bühne: Rostocker Plattsnacker wollen Gründer ehren

Rostock

Es soll ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk werden – für die Niederdeutsche Bühne Rostock und die Hansestadt. „Wir haben einen Antrag bei der Stadt gestellt, dass eine Straße nach Professor Karl Krickeberg benannt wird“, erzählt Heike Kinzel, Leiterin der Bühne. Anlass ist das 100-jährige Jubiläum des plattdeutschen Theaters in Rostock, das älteste in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Gründer Professor Karl Krickeberg, damals Lehrer an der Stadtschule, baute im Jahr 1920 mit der Unterstützung von Richard Ohnsorg die Theatergruppe auf. Nebenbei schrieb er auch Theaterstücke: Sein bekanntestes Werk, „Anner Lüd Kinner“, begeisterte das Publikum immer wieder.

Noch heute bringen die rund 15 Mitglieder des Vereins alle paar Monate ein neues Stück auf die Bühne – natürlich auf Plattdeutsch. Mittlerweile sind sie auf der Bühne 602 im Stadthafen zu Hause und zeigen bis Ende März noch „Ümmer bi lütten seggt Fru Schütten“. Das Jubiläumsstück ist aber schon in Vorbereitung.

Begeisterung für das Theater hält an

Seit 2015 ist Heike Kinzel gemeinsam mit ihrem Mann für die Leitung der Niederdeutschen Bühne verantwortlich. Bei der Theatergruppe ist die Hebamme aber bereits seit 35 Jahren: „Ich habe in der Pause häufig auf Platt erzählt, was so los war. Irgendwann meinte meine Chefin: ‚ Heike, Sie müssen unbedingt bei der Niederdeutschen Bühne mitmachen‘“, erzählt sie.

Eines Tages traf ihre Chefin dann den damaligen Bühnenleiter Dietrich Dahl und erzählte ihm von der jungen Kollegin. Kurz darauf hatte Kinzel einen Termin für ein Vorsprechen bei ihm und wenige Tage später dann das Textbuch für ihr erstes Stück in der Hand. „Damals sollte ich ein 25-jähriges junges Mädchen spielen, das passte wie die Faust aufs Auge. Und seitdem bin ich bei der Bühne“, fasst Kinzel zusammen.

Die Begeisterung für das Theater hält bis heute an: „Die Bühne ist wie eine Familie gewesen und wir haben sehr zusammengehalten. Traute Dahl und ihr Mann Dietrich waren die Urgesteine.“ Man habe sich geborgen gefühlt, erinnert sich die Hebamme. „Nach der Wende hatten wir so eine wilde und aufregende Zeit; wir sind mit unseren Trabbis nach Meldorf und nach Kappeln geknattert, wir haben in Brunsbüttel gespielt und hatten große Empfänge nach den Vorstellungen. Das kann man eigentlich nicht beschreiben und auch nicht noch mal erleben“, so Kinzel.

Premiere von „Dat lütte Mallühr“ am 28.3.1987, niederdeutsche Bühne Rostock. V.l.: Werner Holtz, Inge Westendorf, Wilfried Hontschik, Dr. Dietrich Dahl und Dr. Wolfgang Lücke Quelle: Jürgen Fensch

Auch heute kommen die Stücke gut beim Publikum an: „Unser aktuelles Stück haben wir bereits 15-mal aufgeführt“, zeigt sich die Bühnenleiterin stolz. Auch deswegen freut sich die Gruppe über jeden, der sich am Theater versuchen will: „Das Alter ist egal, wir freuen uns auch über fitte 70-Jährige“, sagt Kinzel. Fehlende Plattdeutsch-Kenntnisse sind dabei kein Hindernis, bei der Aussprache wird geholfen. „Man muss bloß offen sein und Lust haben, das zu lernen.“

Straßenbenennung als Denkmal

Mit der Straßenbenennung will die Niederdeutsche Bühne ihrem Gründer ein Denkmal setzen. „Es gebührt sich für jemanden, der die erste niederdeutsche Bühne in Mecklenburg-Vorpommern gegründet hat und die sich über 100 Jahre gehalten hat“, sagt Kinzel. „Wir können nichts anderes machen, als im Nachhinein dafür zu sorgen, dass man seinen Namen nicht vergisst“, begründet sie den Antrag.

Gründer Karl Krickeberg Karl Krickeberg wurde am 1. Juli 1867 in Wismar geboren und wuchs mit der niederdeutschen Sprache auf. Als im Jahr 1918 eine Aufführung von „Fährkrog“ des von Richard Ohnsorg geleiteten Theaters in Rostock gastierte, wurde Krickeberg von seinem Freund Ohnsorg und dem Verein „Plattdeutscher Verein für Rostock und Umgebung“ davon überzeugt, ebenfalls ein plattdeutsches Theater in Rostock aufzubauen. Ab 1920 zog die vom Gymnasiallehrer Krickeberg geleitete Bühne dann durch das Rostocker Umland und zeigte Klassiker der plattdeutschen Literatur. Krickeberg schrieb selbst viele der gezeigten Stücke und übernahm in ihnen meist die Hauptrolle. 1940 wurde ihm der John-Brinckman-Preis verliehen.

Krickeberg gehöre mit zur Stadt: „Wenn wir irgendwo hinfahren, sind wir nicht nur die Niederdeutsche Bühne, sondern die niederdeutsche Bühne Rostock.“ Auch deshalb würde sich die Gruppe über eine Straße in der Nähe der Innenstadt und damit des Wirkungsbereiches Krickebergs freuen. „Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich hoffe es.“

Von Jana Schubert