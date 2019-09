100 Jahre VHS Rostock: 5 spannende Dinge, die Sie über die Volkshochschule noch nicht wussten

Rostock

2019 ist das große Jubiläumsjahr der Volkshochschule. Die erste Adresse der Erwachsenenbildung wird 100 Jahre alt. Grund genug, sich die VHS Rostock etwas genauer anzuschauen. Hier kommen 5 spannende Fakten, die Sie über die Bildungsstätte noch nicht wussten.

Kuriose Kurse

In 100 Jahren Rostocker VHS-Geschichte stand auf den Stundenplänen so manche Kuriosität: Wer wollte, konnte 1925 in Doppelstunden die „Psychologie der Hand“ ergründen oder für drei Reichsmark die Blutbewegung studieren. 1927 standen dann Fächer wie „Englische Zeitungslektüre für Fortgeschrittene“ oder „Das schwer erziehbare Kind“ zur Wahl.

Wählen aus dem Wälzer

Das VHS-Programm passte in den Anfangsjahren auf ein einziges Blatt, heute ist dafür ein kleiner Wälzer nötig: 617 Kurse, dazu 105 Einzelveranstaltungen wie Lesungen, wurden im vergangenen Jahr in der Hansestadt angeboten.

Millionen Stunden Wissen

24 000 Stunden werden pro Jahr an der Rostocker VHS gegeben. Deutschlandweit sind es mehr als 18 Millionen! Zum Vergleich: Im Gründungsjahr wurden in Rostock gerademal 373 Stunden unterrichtet.

Im Kreise der Ersten

Rund 900 Volkshochschulen gibt es in Deutschland, 130 davon geben 1919 als ihr Gründungsjahr an. Dazu zählt die Rostocker VHS, die damit zu den ältesten bundesweit gehört. Ein Artikel aus dem Rostocker Anzeiger vom 19. Oktober 1919 deutet darauf hin, dass die Eröffnung für November des selben Jahres geplant war, ein genaues Datum ist nicht überliefert.

Verwechslungsgefahr

Wer nach VHS googelt, landet nicht zwangsläufig auf der Seite einer Bildungsstätte. Auch der Verband Hannoverscher Schützenvereine, Der Verband der Hochschullehrer für Slavistik und das Verkehrshaus der Schweiz kürzen sich mit den drei Buchstaben ab. Nicht zu vergessen die Videokassette. Aber die ist ja im Gegensatz zur Volkshochschule nicht mehr ganz so in Mode.

