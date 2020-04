100 Millionen Euro Minus? So hart trifft Corona Rostocks Stadtkasse

Rostock

Alles, was sich Rostock über Jahre aufgebaut hat – die Corona-Krise hat es mit einem Schlag wieder zunichtegemacht: Die Hansestadt droht erneut in die Schuldenkrise zu geraten. Bis zu 100 Millionen Euro Schaden könnte das Virus allein in der Stadtkasse anrichten, sagt Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD).

Doch einen harten Sparkurs – den soll es trotzdem nicht geben. Im Gegenteil: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen will sogar mehr Geld ausgeben. Für Personal im Rathaus. Für die CDU passt das nicht zusammen.

Bürgerschaft soll neue Stellen beschließen

In der Rostocker Stadthalle kommt es am Mittwoch zum Schlagabtausch ums Geld: Die Bürgerschaft kommt zur Krisen-Sitzung im größten Saal der Stadt zusammen und soll den Haushalt 2020/2021 beschließen. Und dabei wird es auch um Madsens Personal gehen.

Fast 50 neue Stellen will der OB bis 2021 im Rathaus schaffen, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. In fast allen Bereichen der Verwaltung sollen mehr Leute her – bei der Feuerwehr, im Stadtarchiv, im Grünamt zum Beispiel. Auch im Bereich des Oberbürgermeisters wird mehr Personal benötigt – für die Planung der Bundesgartenschau 2025 zum Beispiel. Doch im direkten Umfeld will sich der OB trotz Krise gleich etliche neue Stellen gönnen – für seinen Auftritt in den sozialen Medien im Internet, für „Cyberabwehr“, neue Radwege sowie auch „Innovation/Start-ups“.

Das Sozial- und das Schulamt brauchen ebenfalls mehr Personal, sagt Kunze. Unter anderem steige in Rostock die Zahl der Menschen, die auf Grundsicherung ( Hartz IV) angewiesen sind. Und, nicht zu vergessen: Madsen ändert die Struktur der Verwaltung. Er schafft ein neues Amt für Mobilität und eines für Digitalisierung. Auch da müssen neue Stellen besetzt werden. „Für die Umsetzung der Digitalisierung und einen Wandel hin zu einer neuen Verwaltung werden auch neue Fachkräfte benötigt“, sagt Madsen selbst.

CDU : Auf neue Struktur verzichten

Die CDU präsentiert hingegen andere Zahlen: Exakt 2276 volle Stellen hatte die Stadtverwaltung am 1. Januar 2019. In nicht mal zwei Jahren, am 1. Januar 2021, sollen es laut Plan dann 2440 sein. „Das macht rund 140 neue Stellen“, sagt CDU-Chef Peters – und rüffelt dafür den OB, den er im Wahlkampf noch massiv unterstützt hatte: „Kein Unternehmen würde in dieser Krise auf die Idee kommen, über 140 Mitarbeiter zusätzlich einzustellen. Weil es den sicheren Ruin bedeuten würde.“

Die CDU fordert nun vom OB, vorerst auf alle Neueinstellungen zu verzichten – und auch auf seine jüngst beschlossene Strukturreform im Rathaus. „ Rostock ist wie alle anderen Kommunen wohl auch erheblich von der Krise betroffen. Es stehen mindestens 50 Millionen Euro Mindereinnahmen in Rede“, sagt Peters.

100 Millionen Verlust für Rostock ?

In Wirklichkeit ist die Lage sogar noch dramatischer: „Weder der weitere Verlauf der Pandemie noch die Dauer der reduzierten Wirtschaftstätigkeit sind derzeit sicher abschätzbar. Deshalb ist eine Aussage über die endgültige Höhe der Einnahmeausfälle und der zusätzlichen Kosten zum jetzigen Zeitpunkt schwierig“, so Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski.

Er sagt aber auch: „Der Deutsche Städtetag hält auf Basis unterschiedlicher Szenarien eine Belastung der kommunalen Haushalte in Höhe von bis zu 500 Euro je Einwohner für möglich.“ Für Rostock würde das ein Minus von mehr als 100 Millionen Euro bedeuten.

Vor allem die Einbrüche bei der Gewerbesteuer würden die Hansestadt hart treffen, sagt Müller-von Wrycz Rekowski. Aber auch andere Einnahmen fallen weg – Hafengebühren von Kreuzfahrtschiffen, Eintrittsgelder aus Schwimmhallen, Kursgebühren aus der Volkshochschule zum Beispiel. Hinzu kommen Ausfälle beim Zoo, dem Volkstheater, der Straßenbahn AG und möglicherweise auch bei der Wiro, die den Stadthaushalt belasten könnten.

Schulden, aber kein Sparkurs

Sparen – das gehe aber auch nicht. Jetzt jedenfalls nicht: „Es ist kurzfristig kaum möglich und wohl auch wenig sinnvoll, die Einnahmeausfälle mit hektischen Sparmaßnahmen ausgleichen zu wollen. Auch wir als Kommune haben eine Verantwortung, die örtliche Wirtschaft nicht zusätzlich in die Krise zu sparen“, sagt der Senator.

Aber ja: Rostock werde wieder Schulden machen müssen. „Neue Kassenkredite werden sich nicht vermeiden lassen“, so Müller-von Wrycz Rekowski. Er fordert ein Hilfsprogramm von Bund und Ländern – auch für die Kommunen: Rostock habe über Jahre hart gespart, sich selbst saniert und sei nun unverschuldet in Not geraten. „Ohne ein kommunales Hilfsprogramm sind diese Anstrengungen verloren.“

