Rostock

Mehr Zeit für die Allerkleinsten, weniger Stress für die Erzieher und mehr Sicherheit für die Eltern – das will sich die Rostocker Bürgerschaft künftig bis zu drei Millionen Euro im Jahr extra kosten lassen. Rechtzeitig zum Kindertag kommen nämlich von SPD, Linke und Grünen gute Nachrichten für die rund 2800 Krippenkinder in der Hansestadt: Sie sollen mehr Erzieher bekommen.

„Wir wollen mehr Fachkräfte für die Betreuung der Jüngsten finanzieren. Rein rechnerisch soll jede Krippe mindestens eine Erzieherin oder einen Erzieher zusätzlich bekommen“, sagt Martin Warning, SPD-Politiker und Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses in der Hansestadt. Losgehen mit zusätzlichem Personal für die Kleinen soll es bereits 2022.

Schlechtester Schlüssel in Deutschland

Noch vor der Sommerpause soll die Bürgerschaft den Weg für das Personalplus frei machen – indem sie eine Erhöhung des sogenannten Personalschlüssel beschließt. Hinter dem Begriff verbirgt sich ein komplizierter Rechenmechanismus, nach dem festgelegt ist, wie viele Erzieher auf wie viele Kinder kommen müssen. Urlaub, Krankheitstage, Fortbildungen – all das ist zum Beispiel eingerechnet.

Aktuell liegt der Personalschlüssel in den Krippen bei 1,1 zu 6 bei den Ganztagsplätzen. Anders gerechnet: Auf 5,4 Kinder kommt laut den offiziellen Zahlen der Stadt ein Erzieher. Die Bertelsmann-Stiftung geht sogar davon aus, dass jeder Erzieher 6,4 Kinder betreuen muss. Das wäre der schlechteste Betreuungsschlüssel bundesweit. Zum Vergleich: Im Hort muss eine Fachkraft sogar 27,5 Kinder betreuen.

Anfang Mai starteten GEW und Stadtelternrat deshalb eine Petition mit dem Ziel, bis zum Kindertag 4000 Unterschriften zu sammeln und ein formelles Bürgerbegehren zu starten. Dem kommt Rot-Rot-Grün in der Bürgerschaft nun zuvor.

Die Nachkommastellen zählen

Was die drei Fraktionen einfordern, klingt auf dem Papier nicht nach viel: Der Personalschlüssel solle bis Juli 2023 von 1,1:6 auf 1,36:6 steigen. „Am Ende bedeutet das aber, dass wir in Rostock 102 Vollzeitkräfte mehr finanzieren. Die Träger können für jede Einrichtung im Schnitt mindestens eine weitere Stelle schaffen“, sagt SPD-Mann Warning. 2,75 Millionen Euro Mehrkosten planen die Fraktionen ab 2023 dafür ein.

Die Arbeitsbedingungen für die Erzieher würden sich dadurch spürbar verbessern: Krankheit, Fortbildungen, Urlaub könnten besser kompensiert werden. Das entlaste die Mitarbeiter. „Wir vermeiden auch, dass bei Engpässen die Betreuung eingeschränkt werden muss. Davon haben auch die Eltern etwas“, so der Ausschusschef.

Mehr Zeit für jedes Kind

Am meisten profitieren sollen aber die Kleinen: „Wir begrüßen diesen Schritt sehr“, sagt Jürgen Richter, Geschäftsführer der Kita-Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Rostock. Mehr Personal komme jedem Kind zugute: „Die Kollegen haben dann mehr Zeit, mit jedem Mädchen und jedem Jungen individuell zu arbeiten.“ Mehr Zeit um das Anziehen und Zähneputzen zu üben, um das Essen mit Messer und Gabel zu lernen, für Vorlesen und Lernspiele, Basteln und Ausprobieren.

Die bisherigen Schlüssel und ihre Berechnungsgrundlagen seien völlig falsch angesetzt, sagt Christine Runge, Bereichsleiterin Kindertagesstätten beim privaten Kita-Träger Institut Lernen & Leben (ILL). Beispielsweise werde pro Erzieher nur mit 26 Urlaubstagen gerechnet, 29 bis 31 Tage seien aber die Regel. Was die Bürgerschaft nun umsetzen will, sei ein schon ein enormer Schritt: In einer Einrichtung mit 36 Krippenkindern zum Beispiel würde bereits das Drehen an den Nachkommastellen bedeuten, dass für 60 zusätzliche Wochenstunden Fachpersonal angestellt werden könne. „Wenn es nach uns geht, darf der Personalschlüssel gern weiterhin hochgeschraubt werden, im besten Fall festgelegt in einem einheitlichen Landesrahmenvertrag.“

Linke und Grüne sehen Land in der Pflicht

Für SPD-Mann Warning ist mehr Geld für mehr Personal der logische nächste Schritt: Mit der Einführung der Beitragsfreiheit vor gut einem Jahr seien die Eltern entlastet worden. Auch die Erzieher würden profitieren – weil mittlerweile nahezu alle Träger Tariflöhne zahlen. Schließlich bekommen sie die Kosten erstattet.

Grüne und Linken hingegen sehen auch in puncto Personal das Land in der Pflicht. Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer sagt: „Wir fordern seit vielen Jahren mehr Personal für Krippen und Kitas. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass dies zuallererst eine Landesaufgabe wäre. Die SPD-geführte Landesregierung ist dafür verantwortlich, dass Mecklenburg-Vorpommern zu den Bundesländern mit den schlechtesten Betreuungsschlüsseln gehört.“ Rostock springe jetzt in die Bresche. Aber das dürfe keine Dauerlösung sein.

„Im Landtag haben wir schon oft beantragt, dass der Personalschlüssel landesweit verbessert wird. Dort haben SPD und CDU immer abgelehnt. Nun sollten wir uns in Rostock selbst um das Wohl der Kinder und Erzieher kümmern“, sagt Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. „Denn die Realität beweist, dass wir mehr Personal in den Einrichtungen brauchen.“

Ihr Parteifreund Steffen Bockhahn, Rostocks Jugendsenator, will sich zu den Krippenplänen der Bürgerschaft hingegen nicht äußern. Er schweigt und lässt lediglich ausrichten, den Antrag der Fraktionen prüfen zu wollen. Kein Wort aber, was er von den Plänen hält.

Von Andreas Meyer