12.000 Besucher erwartet: Warum Europas größtes Jugendtreffen nach Rostock kommen soll

Wird Rostock im kommenden Jahr Gastgeber für mehr als 10.000 junge Menschen aus ganz Europa? Der Bad Doberaner Pastor Albrecht Jax will das alljährliche Jugendtreffen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, das größte Jugendtreffen Europas, in die Hansestadt holen. Zu den Begegnungen waren in der Vergangenheit bis zu 105.000 junge Christen gekommen. Eine endgültige Entscheidung des Ordens in Frankreich steht noch aus, aber auch Landesbischof Tilman Jeremias rechnet bereits „zu 95 Prozent“ mit einer Zusage.

Ökumenische Gemeinschaft in Frankreich

Die Glaubensgemeinschaft von Taizé wurde 1942 vom Schweizer Roger Schutz gegründet. Sie ist der einzige Männerorden weltweit, dem sowohl Protestanten als auch Katholiken angehören – mit dem Segen des Papstes. Die gut 100 Glaubensbrüder genießen weltweit hohes Ansehen – allen voran, weil sie sich der „Freude an der Gemeinschaft der Menschen“ und der „Barmherzigkeit im menschlichen Zusammenleben“ verschrieben haben. Die Gesänge aus Taizé werden in vielen Kirchen in aller Welt gesungen.

Jährlich besuchen mehr als 100 000 Jugendliche den kleinen Ort im französischen Burgund – zum Austausch, zum gemeinsamen Gebet. Der frühere Papst Johannes Paul II. hatte über den Ort einst gesagt: „Man kommt nach Taizé wie an den Rand einer Quelle“.

Seit 1978 richtet die Gemeinschaft jährlich Jugendtreffen auch außerhalb der Bruderschaft aus. Paris, Rom, Madrid, Barcelona, Köln, Hamburg waren bereits Gastgeber. Zum Treffen in Paris kamen vor 15 Jahren 105.000 Besucher. In diesem Jahr findet die Zusammenkunft in Turin statt, 2021 dann vielleicht in Rostock.

„Es geht um Völkerverständigung“

„Wir durften bereits zwei Brüder der Gemeinschaft zu ersten Treffen in der Region begrüßen“, sagt Albrecht Jax. Der Pastor im Doberaner Münster ist die treibende Kraft hinter der Idee, das größte europäische Jugendtreffen in den Nordosten zu holen. „Ich fahre seit 20 Jahren ein, zwei Mal im Jahr nach Taizé. Es ist ein besonderer Ort, die Treffen mit Menschen aus aller Welt sind besonders. Es ist einfach schön.“

Bad Doberans Pastor Albrecht Jax will das Taizé-Treffen in die Region Rostock holen – und damit mehr als 10 000 junge Gäste. Quelle: OZ-Archiv

Nun soll das Treffen erstmals in Ostdeutschland stattfinden. In einer Region, in der sich nur noch knapp 15 Prozent der Menschen zur Kirche bekennen. „Auch die Brüder in Taizé sind angetan von dem Gedanken, sich in einer Region zu treffen, die im Wandel ist.“ Und: „Bei den Treffen geht es weniger um den Glauben, als vielmehr um die Völkerverständigung. Europa steht auf der Kippe. Deshalb sind diese Begegnungen wichtiger denn je“, sagt Jax.

12.000 Besucher werden erwartet

Jax rechnet mit 12.000 Gäste, die sich vom 28. Dezember bis zum 1. Januar in Rostock treffen sollen. Für die Gäste sucht er Gastfamilien: „Die jungen Menschen brauchen nicht viel: Einen Platz für ihre Isomatte, ein warmes Nachtlager.“ Auch in Schulen und Turnhallen sollen die Jugendlichen nächtigen. In Rostock sollen dann verschiedene Veranstaltungen in der gesamten Stadt stattfinden: Diskussionsforen – auch zu politischen Themen, Musik- und Kultur-Workshops, Gebete.

Zentraler Ort des Treffens soll die Hansemesse in Schmarl werden, bestätigt Petra Burmeister. „Ich hoffe sehr, dass wir in Rostock Gastgeber sein dürfen. Das ist eine Riesensache für die Stadt“, so die Chefin der Messe- und Stadthallengesellschaft „in Rostock“. „Ein so großes Jugend- und Kirchentreffen hatten wir noch nie – und auch kein so internationales. Das ist eine Herausforderung.“

Jugendsenator macht sich für Treffen stark

Erste Gespräche mit dem Rostocker Rathaus und auch dem Landratsamt in Güstrow haben die Verantwortlichen bereits geführt. Nach OZ-Informationen wollen Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Jugendsenator Steffen Bockhahn (Linke) zum Ende der Woche eine offizielle Einladung an den Prior der Taizé-Gemeinschaft, Frère Alois, senden.

Bockhahn bestätigt die Gespräche und – obwohl selbst bekennender Atheist – sagt er: „Es wäre ein tolles Signal für Rostock und die ganze Region, wenn dieses Treffen von mehr als 10.000 Menschen aus der ganzen Welt hier stattfinden würde. Es wäre ein tolles Signal für ein Leben in friedlicher Gemeinschaft, Toleranz und Akzeptanz.“

