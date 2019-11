1200 Teilnehmer bei Klimaschutz-Demo von „Rostock for Future“

Rostock

Zunächst hatte es am Freitag nicht nach einer erneuten Großdemo ausgesehen: Ausgerechnet die Kälte schien den Klimaschützern von „ Rostock for Future“ einen Strich durch die Rechnung zu machen. Eisige Sturmböen peitschten über den Alten Markt, dazu Regen und Graupel. Doch pünktlich um 13 Uhr war der Platz dann doch voll mit Menschen aller Altersgruppen, die sich nicht davon abhalten ließen, ihre Sorge über den Klimawandel auszudrücken.

Rund 1200 waren es am Ende, die sich auf den Zug durch die Östliche Altstadt machten – und damit sogar mehr, als die Organisatoren erhofft hatten. „Ihr seid total krass. Dass bei dieser Kälte so viele gekommen sind, beweist: Wir sind keine Schönwetter-Demonstranten“, sagte Moderator Paul Schönowski.

Wissenschaft statt Parteiprogramme

Allerdings gab es nicht nur am Himmel dunkle Wolken, auch unter den Demonstranten war die Stimmung angespannt: Obwohl sich die ursprünglich als „ Fridays for Future“ gestartete Bewegung als überparteilich versteht, waren auch wieder verschiedene politische Gruppen dabei und verteilten Flyer oder Zeitungen. Das brachte die Organisatoren dazu, zu Beginn der Veranstaltung zu betonen: „Lasst Euch nicht von Parteien vereinnahmen! , Fridays for Future’ stützt sich auf Wissenschaft, nicht auf Parteiprogramme.“

"Wir müssen alle gemeinsam handeln - genau jetzt." Juliane Bäthge, Demonstrantin (mit Tochter Franzi (8) Quelle: Dietmar Lilienthal

Bananen statt Steaks

Danach ging es dann um Inhalte: Der Philosoph Christian Klager von der Uni Rostock rechnete vor, dass besonders der Verzehr von Fleisch, Milch und Eiern zum CO2- und Methanausstoß beitrage. „Ohne tierische Produkte würden wir 30 bis 50 Prozent weniger Treibhausgase produzieren.“ Selbst regional und nachhaltig produziertes Fleisch sei schlimmer für das Klima als Bananen, Mandeln oder Avocados, die unter den pflanzlichen Agrarprodukten mit die schlechteste Klimabilanz aufweisen. „Wir müssen unser Leben radikal ändern. Jeder hat Verantwortung“, rief Klager.

"Meine Kinder sollen auch in 30 Jahren noch eine lebenswerte Umwelt haben." Susanne Schumacher, Vorsitzende des BUND Rostock, mit ihren Töchtern (10 Monate und 7 Jahre). Quelle: Axel Büssem

Unter den Demonstranten waren viele Familien mit kleinen Kindern, wie Susanne Schumacher, Vorsitzende des Naturschutzverbands BUND in Rostock, mit ihren Töchtern. „Sie sind der Hauptgrund, warum ich hier bin: Meine Kinder sollen auch in 30 Jahren noch eine lebenswerte Umwelt haben.“ Schumacher warnte auch davor, beim Klimaschutz vor allem auf die Kosten zu schauen. „Je länger wir mit wirksamen Maßnahmen warten, desto teurer wird es später.“

Sorge um den Wald

Unter der Hitze und Trockenheit der letzten Sommer hat besonders der Wald gelitten. Im Zuge des Klimawandels könnte dies noch schlimmer werden, fürchtet Andreas Baumgart, Forstamtsleiter in Schuenhagen ( Vorpommern): „Mich treibt die Sorge um unseren Wald um, und dass die notwendigen Maßnahmen zu langsam und zu verhalten umgesetzt werden.“

Vor der Demo hatte Pastorin Melanie Dango zum Klimagebet in die benachbarte Petrikirche geladen. „Ich glaube, dass Gott die Erde gut geschaffen hat und dass der Mensch die Pflicht hat, auf die Umwelt zu achten.“ Das Bibelzitat „Macht Euch die Erde untertan“ bedeute nicht: „Beutet sie aus, so gut es geht“, betonte Dango.

Kein Pillepalle-Paketchen

Dass sie nicht nur protestieren, sondern sich auch engagieren wollen, machten die „ Rostock for Future“-Vordenker deutlich: Nachdem Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sie aufgefordert hatte, Vorschläge für mehr Klimaschutz in der Hansestadt vorzulegen, haben sie einen Forderungskatalog erstellt, den sie nächste Woche überreichen wollen. „Das wird ein fettes Forderungspapier, nicht so ein Pillepalle-Paketchen, wie von der Bundesregierung verabschiedet“, kündigte Mitverfasser Pascal Knefeli an.

