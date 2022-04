Rostock

Am Tag danach zeigt sich Steven (Name von der Redaktion geändert) fast schon reumütig: „Ich wollte sie ja gar nicht abstechen“, sagt er in einer Sprachnachricht seinen Kumpels. Steven – das ist der Junge, dessen Tat ganz Rostock schockiert. Der 13-Jährige soll nämlich am Sonntag ein 14 Jahre altes Mädchen in Toitenwinkel niedergestochen haben. Im Streit über Drogen. Der Täter – er ist selbst noch ein Kind. Ein Problemkind, seit vielen Monaten in Obhut des Staates.

Das ist der Stand der Ermittlungen

Vieles zu den Hintergründen der Tat ist noch unklar. Nur so viel steht bereits fest: Es ist gegen 16.20 Uhr am Sonntagnachmittag, als es auf der Skaterbahn am Toitenwinkler Friedensforum zu einem Streit kommt. Steven gerät mit Gleichaltrigen aneinander. Laut Polizeibericht schlägt er zunächst einem 13 Jahren alten Mädchen ins Gesicht, verletzt sie an der Nase und bedroht sie mit einem Messer.

Als ihn kurze Zeit später eine Gruppe Jugendlicher zur Rede stellen will, sticht er zu. Verletzt ein 14 Jahres altes Mädchen am Bauch. „Der Stich war gut einen Zentimeter tief“, sagt Florian Müller, Sprecher der Rostocker Polizei. Das Mädchen wird ambulant im Krankenhaus behandelt, kann am Abend wieder nach Hause und sogar noch bei der Polizei eine Aussage machen. „Sie hat wirklich Glück gehabt. Solche Angriffe können auch ganz anders ausgehen“, so Müller.

Das sagen Zeugen der Tat

An der Skaterbahn ist Stevens Tat auch am Montag danach noch das Thema. Hier treffen sich die Jugendlichen von Toitenwinkel. Unter ihnen: Bekannte des Jungen, der am Sonntag zum Täter wurde. „Er wurde ganz plötzlich so aggressiv“, berichtet eine 14-Jährige, die miterlebte, wie der 13-Jährige ihrer Freundin die Nase prellte.

Die Skaterbahn in Toitenwinkel an der Haltestelle "Friedensforum". Hier soll der 13-Jährige einem Mädchen die Nase geprellt haben. Quelle: Julia Kaiser

Der ganze Streit – er soll sich um Drogen gedreht haben. Steven habe dem Mädchen Gras angeboten, Marihuana. Doch die 13-Jährige lehnte ab, ein weiteres Mädchen hätte ihm die Droge dann aus der Hand geschlagen. „Er hob das Zeug auf, rollte sich selbst einen Joint und dann ging er plötzlich auf uns los“, erinnert sie sich. Auch das Messer hatte er gezückt. „Ich betreibe Kampfsport, daher habe ich mich getraut, auch auf ihn zuzugehen.“ Und tatsächlich: Ihr gelang es, den 13-Jährigen zu Boden zu ringen. „Dann verschwand er, kam aber kurz darauf wieder und schlug meiner Freundin ins Gesicht“. Die beiden haben daraufhin Polizei und Krankenwagen gerufen. Der Junge floh.

„Daraufhin sind wir ihm mit drei oder vier Leuten hinterhergelaufen“, berichtet ein anderer Bekannter. Beim Fliehen gelang es dem 13-Jährigen aber, eine 14-Jährige mit seinem Messer zu verletzen. „Ich steche euch alle ab“, soll er außerdem geschrien haben. „Ich kenne ihn von früher, diese Tat habe ich nicht von ihm erwartet“, sagt einer aus der Schülergruppe. Ein weiterer Bekannter berichtet, er sei noch vor ein paar Monaten mit ihm befreundet gewesen. Auch er ist schockiert von der Tat. Aggressiv und arrogant, so würde er ihn beschreiben.

Dealt der Junge schon mit 13?

Die Jugendlichen in Toitenwinkel nennen Steven einen „Läufer“: Das bedeutet, er biete Drogen zum Verkauf an. Ein Dealer, mit 13? Die Polizei will dazu nichts sagen. „Wir wissen, dass sich der Streit um Drogen gedreht haben soll. Mehr nicht. Der Rest ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Polizeisprecher Müller.

Die Pablo-Picasso-Straße hinter der Grundschule an den Weiden und der Baltic-Schule. Hier soll der 13-Jährige auf eine 14-Jährige eingestochen haben. Quelle: Julia Kaiser

Ob der kindliche Messerstecher „nur“ Konsument oder wirklich Dealer war – offen. Fakt ist: Steven war der Polizei schon länger bekannt. „Wir kannten ihn wegen mehrerer kleiner Delikte“, sagt Müller. Genauer kann und darf er nicht werden.

Ein Leben in Obhut des Staates

Der Junge soll sich aber bereits seit längerer Zeit in Obhut des Rostocker Jugendamtes befinden. „Er ist dauerhaft in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht“, sagt der Polizeisprecher. Auch am Abend nach seiner Messerattacke wird er zurück in die Einrichtung gebracht. Nicht etwa ins Gefängnis. Nach OZ-Informationen überlegen die Verantwortlichen der Stadt aber, ob diese Unterbringung für den Jungen noch die richtige ist.

Rostocks Jugend- und Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) soll intern Aufklärung von seinem Jugendamt fordern. Offiziell sagt er aber nur: „Dieser Vorfall ist hochgradig bedauerlich! Leider müssen wir davon ausgehen, dass solche Taten von Kindern immer auch eine Vorgeschichte haben. In unserem Fokus stehen aber vor allem auch die Opfer, die Anspruch auf eine besondere fürsorgliche Begleitung haben.“ Zeitgleich warnt er vor Vorverurteilungen von bestimmten Stadtteilen in Rostock: „Probleme im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes sind nicht an bestimmte Postleitzahlen gebunden.“

Keine Strafe für den Täter?

Vor dem Gefängnis muss sich Steven nicht fürchten – bisher jedenfalls nicht: „Mit 13 Jahren ist er strafunmündig“, so Polizeisprecher Florian Müller. Die Kripo ermittle zwar wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung, das Verfahren werde auch zur Staatsanwaltschaft gehen. Müller sagt: „Alle weiteren Maßnahmen werden nun mit der Jugendhilfe der Stadt und der Jugendgerichtshilfe abgestimmt.“

Aber eine große Strafe drohe nicht. Auch nicht in der Einrichtung. Denn den vom Staat bestellten Erziehern seien enge Grenzen gesetzt: „Sie dürfen nicht mal Hausarrest erteilen. Das wäre Freiheitsberaubung“, so ein Insider. Die Polizei fürchtet aber, dass sich Steven angesichts seiner Vorgeschichte doch eines Tages „im Knast“ wiederfinden könnte: „Wenn er sich nicht bessert, dürfte die Prognose ab dem 14. Geburtstag nicht die beste sein“, so ein Ermittler. Denn ab dann – als Jugendlicher – lässt der Staat Gewalttäter nicht mehr einfach so davonkommen.

Von Julia Kaiser und Andreas Meyer