Roggentin

Nachdem unbekannte Täter 14 Fahrzeuge beschädigt haben, sucht die Polizei nun Zeugen. Am Mittwoch hat die Polizei eine Anzeige wegen Einbruchs in eine Lagerhalle in Kösterbeck, Am Wald, aufgenommen. Unbekannte Täter schlugen Fensterscheiben ein und verschafften sich Zutritt. Scheiben, Motorhauben und Autodächer waren an 14 Fahrzeugen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Nun werden Zeugen gesucht: Wer in der Zeit vom 2. bis 15. Mai Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sanitz unter der Telefonnummer 03 82 09 / 440 zu melden.

OZ