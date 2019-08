Dahmen

Die 15-jährige Zoe Peters wird seit dem 31. Juli in Dahmen vermisst. Das Mädchen hatte am Nachmittag ihre Einrichtung verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Vermutlich hält sie sich im Raum Güstrow auf, an bekannten Orten aber konnte sie bislang nicht angetroffen werden. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Teterow unter der Telefonnummer 03996/15 60 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Von RND