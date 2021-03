Rostock

Mittlerweile herrscht wieder ganz normaler Alltagstrubel auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes Brinckmannsdorf in der Timmermannstrat. Autos zwängen sich in enge Parklücken, Fußgänger rennen eilig in den Laden, um schnell ein paar Besorgungen zu machen und Einkäufe werden im Kofferraum verstaut. Am Dienstag zur Mittagszeit sah die Situation allerdings etwas anders aus. Dann nämlich kam es auf dem Areal vor dem Discounter zu einem Unfall.

Gegen 12.45 Uhr meldete sich die Halterin eines dort abgestellten Fahrzeugs bei der Polizei und teilte mit, dass ihr Auto durch einen daneben parkenden Transporter beschädigt worden ist. Was für die dazu gerufenen Beamten zunächst nach einem gewöhnlichen Parkunfall aussah, entpuppte sich kurze Zeit später aber als kurioser Sachverhalt.

Mehr als 200 Kilometer weit weg von Zuhause

Nicht nur, dass der Unfallverursacher davongelaufen war. Er ließ auch noch den Schlüssel im Zündschloss stecken und ging seelenruhig einkaufen. Der VW-Transporter war währenddessen die ganze Zeit über unverschlossen, wie die Polizisten feststellen konnten. Während sie dabei waren, den Unfall aufzunehmen und alles genau zu dokumentieren, erschien schließlich ein junger Mann, der sich als Fahrer des Autos zu erkennen gab.

Nach einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er das Fahrzeug gar nicht hätte führen dürfen. Der Grund: Er war noch minderjährig. Gegenüber den Polizeibeamten gab der 15-Jährige an, dass er von Burg – seinem Heimatort in Sachsen-Anhalt – bis nach Rostock gefahren ist. Mehr als 200 Kilometer hatte er hinter sich gebracht, ohne Aufsehen zu erregen. Bis zu diesem Zeitpunkt. Kaum vorstellbar, was auf der Strecke hätte passieren können. Denn: Vermutlich nahm der ungeübte Fahrer die Autobahn in Richtung Küste.

Nach Streit mit Eltern: 15-Jähriger haut ab

Doch was trieb den Jugendlichen so weit weg von zu Hause und wie kommt es, dass er unbemerkt und alleine in einem Fahrzeug unterwegs war? „Welchen genauen Grund er dafür hatte, wissen wir nicht“, berichtet Ellen Klaubert, Sprecherin der Polizeiinspektion Rostock. Der 15-Jährige gab jedoch an, dass er sich zuvor mit seinen Eltern gestritten und sich anschließend den Transporter seines Vaters geschnappt habe. Eine Kurzschlussreaktion?

In Rostock angekommen, machte der junge Mann dann eine Rast auf dem Supermarkt-Parkplatz im Stadtteil Brinckmannsdorf, wo er beim Manövrieren in die Parklücke das benachbarte Auto touchierte. „Es handelt sich dabei um einen recht kleinen Schaden, der sich auf maximal 1000 Euro beläuft“, teilt Klaubert auf OZ-Anfrage mit. Betroffen sei auch nur das Fahrzeug der Anruferin. Weitere Autos auf dem Kundenparkplatz waren nicht in den Unfall verwickelt.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Nach Unfallaufnahme informierten die Beamten die Erziehungsberechtigten des Jungen. Etwa vier Stunden später erschienen die Eltern im Polizeirevier Dierkow, um ihren Sohn samt Transporter abzuholen und in die Heimat zu bringen. Welche Konsequenzen den 15-Jährigen und seine Eltern erwarten und ob eine saftige Geldstrafe droht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Klar ist aber, es handelt sich bei diesem Vorfall um eine Straftat, wie die Polizei bestätigt.

Neben der Verkehrsunfallanzeige wurden Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. „Zudem wurde der Fall an die Rostocker Kriminalpolizei übergeben“, so die Polizeisprecherin weiter. Die Ermittlungen laufen.

Von Susanne Gidzinski