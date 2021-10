Warnemünde

Seit 150 Jahren steht die neugotische Kirche zu Warnemünde im Herzen des Ostseebades. Anlässlich dieses Jubiläums begeht die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Warnemünde eine Festwoche mit einem großen Umzug am kommenden Sonntag. Die Ostsee-Zeitung hat mit Pastor Harry Moritz über die Geschichte und Pläne für die kommende Woche gesprochen.

Seit 1200 gibt es eine Kirche in Warnemünde. Immer wieder wurde sie jedoch im Zuge von Kriegswirren im 14. und 15. Jahrhundert zerstört. Mehrere Jahrhunderte hielt sich jedoch die dritte Kirche, die sich noch ein Stück weiter Richtung Altem Strom befand. Das Gebäude auf dem Kirchenplatz ist bereits der vierte Bau, der 1871 eingeweiht wurde.

Zu wenig für den Bädertourismus

Mit der neuen Kirche setzte man auch die Vergrößerung des Ostseebades fort. In der Folge entwickelten sich die Wohngebiete rund um die Mühlenstraße und der neugotische Bau wurde zum neuen Mittelpunkt von Warnemünde. Warum war ein Neubau überhaupt notwendig? „Die Vorgängerkirche war lediglich 38 Meter lang und 12 Meter breit“, sagt Pastor Harry Moritz – zu wenig Platz für den damals aufkeimenden Bädertourismus.

Denn bis heute ist die Kirche auch ein beliebtes Ausflugsziel für Urlauber. Konzerte, Führungen und Gottesdienste werden immer wieder auch von Touristen besucht. „Wir haben in diesem Jahr bereits knapp 50 000 Besucher gezählt.“ Damit sei Moritz durchaus zufrieden, doch an den bisherigen Spitzenwert von knapp 130 000 Besuchern komme dieser Wert – auch coronabedingt – nicht heran. Zulauf verspricht er sich jedoch durch die kommende Festwoche.

Eines der Highlights kann man bereits am Sonntag ab 9.30 Uhr erleben. „Als die Kirche 1871 geweiht wurde, ist die Gemeinde mit dem Großherzog von der Vogtei zur Kirche gezogen. Wir wollen mit unserem Umzug daran erinnern“, sagt Moritz. Statt des Großherzogs wird Bischof Tilman Jeremias dabei sein. Es folgt der feierliche Gottesdienst, zu dem 130 Gäste in die Kirche dürfen. „Ab 11.30 Uhr bieten wir dann eine Kirchenführung und eine Turmbesteigung an.“

Eine Woche volles Programm

Festlich soll es dann auch am Abend zugehen. „Ab 17 Uhr wird es vier 30-minütige Orgelkonzerte mit Trompete, Tanz und Gesang geben“, sagt Moritz. Auch in der kommenden Woche sind täglich um 19 Uhr Abendandachten mit Orgelmusik geplant. „Und wir fiebern auch auf die Veröffentlichung des neuen Kirchenführers hin“, sagt Moritz. Dieser wird am Mittwoch ab 19.30 Uhr in der Kirche präsentiert und bietet auf 80 Seiten Wissenswertes über die Ortsgeschichte, den Kirchenbau und das geistliche Leben zu NS-, DDR- und Nachwendezeit.

Wer gerne ein paar geschichtliche Hintergründe zur Vergangenheit der Kirche – mit Lichtbildern und Geschichten – erfahren möchte, kann am Donnerstag um 19.30 Uhr die Kirche besuchen. Den Abschluss markiert der Festgottesdienst am Sonntag, den 17. Oktober. In diesem Rahmen wird es auf dem Kirchenplatz ein Gemeindefest mit Kaffee, Kuchen, Livemusik und Kinderprogramm geben. Das gesamte Programm kann man auf www.kirche-warnemuende.de einsehen.

Von Moritz Naumann