Bei vielen Beobachtern bleibt nur hilfloses Kopfschütteln: Mit weit mehr als 200 Kilometern pro Stunde jagen etwa 150 Sportwagen über die Autobahn in MV. Hintergrund ist vermutlich eine Veranstaltung für Auto-Enthusiasten. Die Polizei setzte dem Spuk ein Ende. Nun stehen die sichergestellten Autos noch immer auf den Parkplätzen.

Erst am Freitagnachmittag sollen die Fahrer zeitlich versetzt ihre Wagen abholen. Ein Wettfahren soll so vermieden werden. Gegen die Fahrer, die sich an der „Eurorally“ von Oslo nach Prag beteiligt hatten, wird wegen des Vorwurfs eines verbotenen Autorennens und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

