Rostock

Ein 31-jähriger Mann ist vor dem Rostocker Landgericht am Mittwoch wegen der Vergewaltigung einer 16-Jährigen in einer Kleingartenanlage zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Ein Großteil des Prozesses fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, zum Urteilsspruch wurde diese jedoch wieder zugelassen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der 31-Jährige am 1. Februar dieses Jahres an der stark alkoholisierten Frau sexuell vergriff, ihre Wehrlosigkeit ausnutzte und sie schließlich vergewaltigte.

In der Ernst-Heydemann-Anlage am Südring kam es demnach zu einem Treff einer größeren Jugendgruppe, die dort einen Geburtstag feierte. Es gab auch reichlich Alkohol zu trinken. Das spätere Opfer und der Angeklagte Sigmar W. waren ebenfalls anwesend. Zunächst kam es laut Gericht bei der Feier zu einem Streit, weil sich das Mädchen als Fußballfan eines anderen Fußballvereins outete. Da dies einigen anwesenden jugendlichen Hansa-Fans nicht gefiel und es zu Beschimpfungen wie „Wessi-Tante“ kam, verließ die junge Frau den Ort der Feier.

Täter nutzte Wehrlosigkeit der jungen Frau aus

Sigmar W. folgte der stark angetrunkenen Frau (etwa 1,6 Promille), sie unternahmen einen Spaziergang durch die Kleingartenanlage. Der 31-Jährige überredete sie dann, mit ihm in eine Laube zu gehen. Möglicherweise wegen des starken Alkoholkonsums wurde der jungen Frau schlecht, sie übergab sich. Die Wehrlosigkeit nutzte W. aus, um die 16-Jährige auszuziehen und sie gegen ihren Willen zu vergewaltigen. Danach zog W. sie wieder an.

Weinend und psychisch stark angegriffen vertraute sich das Mädchen im Anschluss seinen Freunden an und berichtete von einer Vergewaltigung. Sigmar W., der bereits 2008 ein Kind sexuell missbraucht hatte, zeigte sich teilgeständig, widersprach sich aber mehrmals in seinen Aussagen. So sagte er aus, „einvernehmlichen Sex“ gehabt zu haben. Das Gericht glaubte dies nicht und folgte den Auffassungen der 16-Jährigen.

Verteidigung will in Revision gehen

Der 31-Jährige wurde schließlich wegen einer erwiesenen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Während die Staatsanwaltschaft vier Jahre und sechs Monate Haft forderte, hätte die Verteidigung gern einen Freispruch gesehen. Nach dem Urteil kündigte sie an, in Revision zu gehen.

Bildergalerie: Diese Kriminalfälle haben MV bewegt

Zur Galerie Seit 1992 wurden in Mecklenburg-Vorpommern etwa 400 Menschen ermordet. Mehr als 90 Prozent dieser Fälle wurden aufgeklärt. Doch auch dreiste Raubüberfälle, Trickbetrugsserien und mysteriöse Skulpturen bewegten in den letzten Jahren das Land. Wir zeigen spektakuläre Kriminalfälle, die in MV für Aufsehen sorgten.

Von Stefan Tretropp