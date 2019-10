16 Kilo abgenommen: 57-Jährige Laufanfängerin startet beim Rügenbrückenlauf

Rostock

„Ich fühle mich viel besser.“ Maren Marlow ist im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert. Die 57-Jährige aus Elmenhorst wiegt 16 Kilogramm weniger als zu Jahresbeginn. Sie ist eine der Teilnehmerinnen des Projektes „Los! Laufen!“, zu dem die OSTSEE-ZEITUNG im Januar aufgerufen hatte.

Damals schrieb sie: „Vor Jahren habe ich an einer Aktion ’richtig laufen’ des Leichtathletik Verbandes teilgenommen und mein Laufabzeichen gemacht. Leider bin ich nicht am Ball geblieben.“

Kategorie Adipositas beim Neustart

Zu ihrem Neustart wog die Bürokauffrau 109 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1.70 Meter. Das entspricht einem BMI von 38 und fällt damit in die Kategorie Adipositas Grad zwei – zu deutsch Fettleibigkeit. Das Risiko für Erkrankungen steigt mit diesem Übergewicht erheblich.

16 Kilo leichter ist Maren Marlow heute. Und sie will am Ball bleiben - nach dem Rügenbrückenlauf wäre ein Halbmarathon das nächste große Ziel. Quelle: Juliane Schultz

Check durch den Hausarzt

Maren Marlow war jedoch fit: Sie ließ sich von ihrem Hausarzt durchchecken. Der untersuchte die Aktivität ihres Herzens per Elektrokardiogramm (EKG) und bescheinigte ihr, dass er keine Bedenken für die Teilnahme am Rügenbrückenlauf habe. Auch ihre Sorge, dass das Training für ihre Krampfadern schädlich sei, konnte er zerstreuen. „Er sagte sogar, dass es die Venen öffnet“, so Marlow

Einstieg mit Intervalltraining

Sie begann daraufhin mit einem Intervalltraining: „Ich habe angefangen zwei Minuten zu laufen und zwei zu gehen, immer im Wechsel und davon fünf Einheiten.“ Eine Woche später lief sie drei Minuten und steigerte sich so kontinuierlich. Bereits nach acht Wochen konnte sie auf diese Weise fünf Kilometer durchlaufen.

Wenn man ihr für so viel Durchhaltevermögen Komplimente macht, winkt sie bescheiden ab: „Ach, das machen andere doch auch. Wir sind so eine super Truppe. Alle Projektteilnehmer sind ein Vorbild.“ Immer wieder hat sie sich mit ihren Laufkollegen verabredet und an Laufveranstaltungen teilgenommen. Ein Testlauf war etwa die Staffel zum Rostocker City-Lauf im Mai.

Ecke mit Medaillen eingerichtet

Zwei OZ-Teams gingen dort auf der Marathondistanz an den Start und teilten die Strecke in Etappen auf. Maren Marlow hatte sich 3,1 Kilometer vorgenommen und hoffte im Vorfeld: „Es wäre schön, wenn ich es in 30 Minuten schaffe“. Weit gefehlt: Nach weniger als 25 Minuten war die Bürokauffrau wieder im Ziel. Ihr Mann Peter empfing sie stolz und kündigte an, ihr zu Hause eine Ecke einzurichten, in der Startnummern und Medaillen gesammelt würden.

Die 57-Jährige kennt allerdings auch Niederlagen: „Das erste mal zehn Kilometer bin ich im September in Prerow gelaufen. Da war ich drauf und dran aufzugeben“, gibt sie zu. Sie hat begonnen, auf sich einzureden: „Du kannst hier nicht aufgeben“, hat sie sich immer wieder gesagt und kam schließlich nach 1:33 Stunden ins Ziel.

„Bammel“ vor dem Rügenlauf

Kurz vor dem Rügenbrückenlauf – das Finale des Projektes – räumt Maren Marlow ein: „Ich habe Bammel, da bin ich ehrlich.“ Insbesondere der Anstieg auf der Brücke bereitet ihr Sorgen. Vorbereitet hat sie sich darauf beim Lauf am Teterower Bergring und beim Heidberglauf in Güstrow. Auch da sei sie an ihre Grenzen gekommen. Letztlich überwiegt jedoch die Zuversicht: „Wir sind so viele, wir schaffen das!“

Wie es danach weitergeht, weiß sie schon ganz genau: „Ich laufe weiter.“ Gerade hat sie sich einer Frauen-Laufgruppe in Rostock angeschlossen. Außerdem will sie gemeinsam mit ihrem Mann künftig in einem Fitnessstudio trainieren. „Wir müssen zum Ausgleich auch etwas für unsere anderen Muskeln tun“, hat sie gelernt.

Fitness hilft im Alltag

Im Alltag profitiert sie von der neu gewonnenen Fitness: „Ich bewältige alles zu Fuß oder mit dem Rad“, erzählt Marlow. Das Auto benutze sie nur noch selten. Und auch Enkelin Frieda (3) profitiert: „Früher wäre mir doch nie in den Sinn gekommen, auf eine Rutsche zu kraxeln. Letztens war ich mit ihr bei Karls und habe alles mitgemacht.“ Sie freue sich so viel Energie und Spaß zu haben und mit den Kindern mithalten zu können.

Und dann traut sie sich noch, eine neue Idee bekannt zu geben: „So ein Halbmarathon würde mich schon reizen. Ob ich es schon nächstes Jahr schaffe, weiß ich nicht, aber es ist ein Ziel.“

Das OZ-Projekt „Los! Laufen!“ Im Januar hatte die OSTSEE-ZEITUNGihre Leser aufgerufen, sich an der Aktion „Los! Laufen!“ zu beteiligen. Ziel ist es, im Laufe eines Jahres fit zu werden, um am 19. Oktober gemeinsam als OZ-Team zum Rügenbrückenlauf anzutreten. Die Teilnehmer trainieren allein oder verabreden sich in WhatsApp-Gruppen zu Lauftreffs. Hin und wieder berichten die Läufer über ihre Erfahrungen, Schwierigkeiten und Erfolge.

Mehr zum Thema:

Alle Artikel der OZ-Aktion „Los! Laufen!“ gibt es hier

Die schönsten Laufstrecken in MV

Rostock im Lauffieber: So war die Hella-Marathon-Nacht

Die Ostsee im Blick: So schön war der 4. Dünenläufer in Graal-Müritz

Von Juliane Schultz