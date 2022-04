Rostock

„Meine Geschichte hab ich erst in der Nacht vor dem Abgabetermin eingereicht“, sagt Anne Tamm. Das war Ende Januar. Am Ende war sie bei den über 600 Einreichungen eine von den 15 Prämierten beim bundesweiten Schreibwettbewerb „THEO – Berlin-Brandenburgischer Preis für junge Literatur“. So kann Anne Tamm stolz sein, einer der Jahrespreisträger des THEO-Preises zu sein. Die Auszeichnung wird seit 2008 vergeben, vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. und dem Wortbau e.V. junge Schreibtalente.

Kurzgeschichte spielt in Rostock

„Kirschlikör“ heißt die Kurzgeschichte, die Anne Tamm eingereicht hat. Geschrieben hat sie die Story aus der Perspektive eines Jungen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht als Ich-Erzähler der 16 Jahre alte Pepe. Warum aus der Sicht eines Jungen? „Ich kann mich ein bisschen unsichtbar fühlen“, sagt Anne Tamm. Überhaupt spielt das Geschlecht gar keine Rolle, egal über welches Thema geschrieben wird. Der Handlungsort von „Kirschlikör“ ist der Rostocker Stadthafen, wo sich junge Leute versammeln. Die Kurzgeschichte lebt von genauen Beobachtungen, von knappen und präzisen Dialogen. Diese Story ist nicht nur die Momentaufnahme einer Nacht, auch ein kleines Generationenporträt, lakonisch erzählt.

„Schön, in eine fremde Welt einzutauchen“

Vor dem Schreiben kam natürlich das Lesen, auch bei Anne Tamm. Ihre frühe literarische Prägung fand, wie bei vielen aus ihrer Generation, durch die „Harry-Potter“-Romane statt. „Es ist schön, in eine fremde Welt einzutauchen“, sagt Anne Tamm über diese Erfahrungen, als Kind erlebte sie dies durch Hörbücher, später natürlich durch das Lesen. Fantasyliteratur war in dieser Zeit eine wichtige Lektüre. Heute ist 16-Jährige Schülerin am CJD Christophorusgymnasium in Rostock.

Die große Literatur des 20. Jahrhundert entdeckt

Inzwischen hat sie sich auch als Leserin weiterentwickelt, heute stehen Werke von Ernest Hemingway, Virginia Woolf oder J.D. Salinger auf dem Programm. Es ist die große Literatur des 20. Jahrhunderts. Auch James Joyce steht auf der Leseliste. Es gibt Literatur, die einfach nicht altert, die immer wieder von einer jungen Lese-Generation erobert wird. Beispielsweise hat der Salinger-Klassiker „Der Fänger im Roggen“ auch Anne Tamm fasziniert, wie sie erklärt. Trotzdem lebt sie im Hier und Jetzt: Als Leserin benutzt sie auch einen Kindle oder liest Bücher auf dem Handy. „Aber Papier mag ich lieber“, sagt Anne Tamm.

Fünf unveröffentlichte Romane liegen in der Schublade

Auch als Autorin hat sie schon einiges zu Papier gebracht, wie sie ganz nebenbei erzählt. In der Schublade von Anne Tamm schlummern bereits fünf Romane, einer davon heißt „Das Gedanken-Labyrinth“. Anne Tamm hatte sie schon Verlagen angeboten. Sie hatte Leseproben samt Exposés an einige Literaturagenten geschickt. Leider kamen Absagen – oder es gab gar keine Reaktion. „Ich bin wohl zu jung, wurde mir gesagt“, erläutert Anne Tamm einen der Gründe. Eine unverständliche Reaktion, die sie aber nicht vom Schreiben abgehalten hat. Dass sie jetzt einen Preis erhält, ist für sie auch eine Bestätigung. Denn der Drang ist da. „Ich möchte jeden Tag schreiben“, sagt Anne Tamm selbstbewusst.

Der Welttag des Buches Der Welttag des Buches und des Urheberrechts wird jährlich am 23. April begangen. Er ist seit 1995 ein von der Unesco weltweit eingerichteter Aktionstag. Er engagiert sich für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes, der Tag macht sich auch für die Rechte der Autoren stark. Das Datum des 23. April geht zurück auf den Georgstag. Dieser bezieht sich auf die katalanische Tradition, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg dann Rosen und Bücher zu verschenken. Auf diese Weise wurde der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes zu einem weltweiten Feiertag. Seit 1996 wird der Welttag des Buches auch in Deutschland gefeiert. Bundesweit gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten rund um den Welttag des Buches. In Deutschland engagieren sich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Stiftung Lesen mit der Schüleraktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ für den Feiertag. Dabei können Lehrkräfte der 4. und 5. Jahrgangsstufe kostenfrei Büchergutscheine bestellen, die sie am 23. April an ihre Schüler verteilen. In Buchhandlungen und Bibliotheken wird ebenfalls auf den Welttag des Buches aufmerksam gemacht. Häufig werden öffentliche Bücherschränke am Welttag des Buches eröffnet und der Beitritt von Büchereien zur Onleihe wird auf diesen Tag terminiert. Zudem veranstalten bibliophile Blogger als großangelegtes Gemeinschaftsprojekt die Aktion „Blogger schenken Lesefreude“. Bei dieser Aktion werden auf allen teilnehmenden Blogs Bücher verlost.

Ein Wochenende der jungen Autoren

Und die Bestätigung kam von einer anderen Seite, nämlich von anderen jungen Autoren: Denn als Anne Tamm als eine der Prämierten feststand, wurde sie von den Veranstaltern im Vorfeld der THEO-Verleihung zusammen mit den anderen Gewinnern zu einer Prämiertenwerkstatt eingeladen. Diese fand vom 25. bis zum 27. März im brandenburgischen Wandlitz statt. Dabei trafen sich Gleichgesinnte. „Das war ein cooles Wochenende“, sagt Anne Tamm heute darüber. „Wir haben bis in die Nacht geredet.“

Der auf diese Weise organisierte Erfahrungsaustausch war von den Veranstaltern auch als ein kreatives Miteinander der jungen Autoren gedacht. Bei dieser Gelegenheit konnten sich die 15 Prämierten kennenlernen, auch an neuen Texten arbeiten und sich gemeinsam auf die Preisverleihung am kommenden Samstag vorbereiten. Dann werden die jungen Leute aus ihren prämierten Texten lesen.

Preisverleihung ist am 23. April

Als Datum für die Preisverleihung wurde von den Veranstaltern bewusst der 23. April gewählt, das ist nämlich der Welttag des Buches. Der Ort der dreistündigen Veranstaltung ist die Staatskanzlei des Landes Brandenburg in Potsdam. Dieser Festakt mit geladenen Gästen wird auch via Livestream übertragen und kann auf der Internetseite des Wettbewerbs abgerufen werden.

Die THEO-Jury hat entschieden

Der THEO-Schreibwettbewerb wird übrigens in jedem Jahr veranstaltet, teilnehmen können Kinder und Jugendliche aus Deutschland, eigentlich aus der ganzen Welt. Die Altersgrenze lag bei 20 Jahren. Nach Sichtung der Einsendungen – in diesem Jahr waren es rund 600 – hatte der Verein Wortbau als Mitorganisator in einem mehrstufigen Auswahlverfahren eine Longlist nominiert. Aus dieser Auswahl kürte eine sechsköpfige Jury schließlich die Gewinner. Dabei berücksichtigten die Juroren die verschiedenen Altersstufen der Schreibtalente und die unterschiedlichen Gattungen der eingereichten Texte.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausgewählte Prämierte kommen noch eine Stufe weiter. Sie werden zudem auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin im September ihre Texte präsentieren.

Von Thorsten Czarkowski