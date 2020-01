Rostock

Mehr als 400 Teilnehmer hatten sich am Sonntag trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt zum 16. Rostocker Spendenlauf am Leichtathletikstadion eingefunden, um sich auf einer Strecke zwischen 2,5 und 10 Kilometern sportlich für den guten Zweck zu betätigen. „Ich habe mich und meine Freundin angemeldet, weil wir gern Sport machen und hier gleichzeitig etwas spenden können“, sagt Bettina Schulz aus Bad Doberan. Aus gesundheitlichen Gründen kann die 29-Jährige nun doch nicht mitlaufen, ist aber gekommen um Freundin Maritje Heiden (31) anzufeuern.

50 000 Euro seit dem ersten Spendenlauf 2005

Auch Hannes Quandt ist mit einigen Freunden gekommen. „Ich habe in der Laufgruppe vom Unisport von der Veranstaltung gehört und dachte, das ist eine gute Sache“, sagt der 30-Jährige. Neben Vertretern des Rostocker Leichtathletikvereins und des Vereins Rostocker Citylauf sind viele weitere Vereine am Start. „Segler, Ruderer, Fußballer, das geht quer durch alle Sportarten“, sagt Roman Klawun, Geschäftsführer der Agentur Pro Event, die den Spendenlauf gemeinsam mit dem Verein Rostocker Citylauf organisiert. Auslöser für den ersten Lauf 2005 sei die Tsunamikatastrophe 2004 in Asien gewesen. Seitdem seien durch den Rostocker Spendenlauf insgesamt rund 50 000 Euro für den guten Zweck gesammelt worden.

Erlös fließt in das Projekt „Schule für Afrika “

In diesem Jahr wird erneut das Projekt „Schule für Afrika“ unterstützt. Das Projekt des Vereins Rostocker Citylauf wird bereits seit drei Jahren gemeinsam mit Schülern des Gymnasiums Rostock-Reutershagen begleitet. In diesem Jahr geht es um den Ausbau der Bibliothek im Massai-College in Arusha ( Tansania). „Das motiviert auch viele Teilnehmer, die sonst nicht zu Laufveranstaltungen kommen“, weiß Klawun. Und so kommen beim 16. Rostocker Spendenlauf durch Startgelder und Spenden stolze 4057 Euro zusammen. „Das ist eine geniale Summe für unser Projekt“, freut sich Klawun. „Ich bin superglücklich, das ist der wirklich der Hammer.“

Von Stefanie Büssing