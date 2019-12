Rostock

Ein 17-Jähriger ist am Sonnabend auf ein Auto in der Rostocker Innenstadt gesprungen und hat den Außenspiegel eines Transporter abgetreten. Zeugen hatten am Abend die Polizei gerufen, weil sie das Treiben von mehreren Personen beobachtet hatten.

Durch Beamte der OTEG (operativ-taktische Einsatzgruppe des Kriminalkommissariates Rostock) konnten die Jugendlichen schnell gefunden werden. Der 17-jährige Randalierer ist bereits polizeibekannt.Er steht unter Verdacht ein weiteres Fahrzeug beschädigt zu haben. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.

Von OZ