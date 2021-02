Rostock

An diesem Donnerstag jährt sich die Ermordung von Mehmet Turgut durch die Neonazi-Terrorzelle NSU in Rostock zum 17. Mal. Um 10.10 Uhr, dem Zeitpunkt seiner Ermordung, findet am einstigen Tatort eine kleine Gedenkveranstaltung statt, mit Vertretern von Bürgerschaft und Initiativen. Rechte Gewalt ist präsenter geworden, wie die Morde von Hanau, Halle und am hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke zeigen.

820 Straftaten mit rechtem Hintergrund registrierten Polizei und Sicherheitsbehörden vergangenes Jahr in MV, 25 mehr als im Jahr davor. 195 Taten waren fremdenfeindlich motiviert, 47 wiesen antisemitische Motive auf. 57 Personen wurden durch rechte Täter verletzt. Die Zahlen sind seit Jahren stabil und steigen leicht. 2020 gab es so viele Verletzte (57) durch rechte Übergriffe und so viele antisemitische Taten (47) wie seit Jahren nicht mehr.

Ritter: Die Gefahr liegt rechts

„Es gibt keinen Rückgang, sondern einen schleichenden Anstieg nach oben“, sagt Peter Ritter. Der Linke-Abgeordnete im Landtag erfragt alle drei Monate die Zahlen per Parlamentarischer Anfrage vom Innenministerium. Das Bild ist eindeutig: Rechte Angriffe übertreffen linke und islamistische Straftaten um ein Vielfaches. „Das Gefährdungspotenzial für die Demokratie liegt eindeutig rechts“, sagt Ritter.

Die rechten Strukturen seien in MV seit Jahrzehnten stabil und verfestigt. „Das ist eine Erkenntnis des NSU-Untersuchungsausschusses“, sagt Ritter, der Obmann in dem Ausschuss ist. Das Gremium soll die Umstände der Ermordung von Mehmet Turgut, die Beziehungen des NSU nach MV und die Arbeit der Polizei durchleuchten. Anfang März endet mit der letzten Zeugenbefragung die Beweisaufnahme. Bis Juni haben die Mitglieder danach Zeit, ihren Bericht abzustimmen, der in der letzten Landtagssitzung vor den Wahlen im September vorgestellt werden soll.

Geschwärzte Akten im Ausschuss

Der Ausschuss hatte es von Anfang an nicht leicht. „Auf manche Akten haben wir zwei Jahre gewartet“, sagt die Abgeordnete Ann-Christin von Allwörden (CDU), die den Ausschuss leitet. Manche Unterlagen waren so stark geschwärzt, dass der Inhalt keinen Sinn mehr ergab.

In nicht-öffentlicher Sitzung beschäftigen sich die Abgeordneten diesen Donnerstag mit einer neu aufgetauchten Deckblattmeldung zum „Weissen Wolf“. In dem Neonazi-Magazin aus MV bedankten sich deren Macher bereits 2002 beim NSU für eine Spende. Die Meldung beim Verfassungsschutz wäre demnach zwei Jahre vor der Ermordung Turguts und neun Jahre vor dem Auffliegen des NSU angefertigt worden. Das dürfte weitere Fragen aufwerfen, was der Geheimdienst zu diesem Zeitpunkt wusste und was nicht.

Ermittler wurden jahrelang nicht befragt

Die Arbeit von Polizei und Justiz nach den tödlichen Schüssen von Rostock-Toitenwinkel bewerten Ritter und Allwörden unterschiedlich. Er sei „fassungslos“ gewesen, als Polizisten und Staatsanwälte, die 2004 in Rostock ermittelten, im Ausschuss berichteten, dass sie vorher noch nie dazu befragt worden seien. Für Ritter zeigt das, dass in MV keinerlei Aufarbeitung der damaligen Fehler stattfand – die daraus bestehen, dass etwa schnell ein rechter Hintergrund ausgeschlossen wurde und stattdessen zeitweise Turguts Familie unter Verdacht geriet. Allwörden sieht vor dem Hintergrund der damaligen Spurenlage keine Fehler, so die frühere Polizistin. „Im Nachhinein weiß man immer alles besser.“

