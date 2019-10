Teterow

Seit dem 20. September wurde eine 17-Jährige aus einem Heim in Markow ( Landkreis Rostock) vermisst. Am 2. Oktober wurde die Gesuchte in Rostock aufgegriffen.

Zur Galerie Ab wann gilt ein Mensch als vermisst? Kann jeder jeden als vermisst melden? Wie genau geht die Polizei bei der Vermisstensuche vor? Wenn eine Person verschwindet, sind die Menschen in ihrem Umfeld häufig ratlos. Die OZ hat mit den Beamten gesprochen und die wichtigsten Fragen geklärt.

Lesen Sie außerdem:

59-Jähriger Mann aus Zirchow auf der Insel Usedom vermisst

Vermisste Rentnerin aus Werder tot aufgefunden

Von RND/axl