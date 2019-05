Rostock

Jürgen Möller lebt seit 1983 in der Altstadt neben der Nikolaikirche. „Damals wollten hier alle nur weg. Die Häuser fielen in sich zusammen. Der Sozialismus war für den Stadtteil schlimmer als ein Krieg“, sagt der Sozialpädagoge. Heute sieht das ganz anders aus: „Wir haben jetzt ein schönes Viertel, tolle Häuser und eine gute soziale Durchmischung von Jung bis Alt.“ Außerdem sei es heute Rostocks „ Kulturquartier“. Und das soll mit der Kunstnacht auch vernünftig gefeiert werden.

Am kommenden Freitag findet die 19. Rostocker Kunstnacht in der östlichen Altstadt statt. Und so öffnen 42 Cafes, Kneipen, Steuerbüros und auch Privathaushalte wieder ihre Pforten, um Kunst in allen Facetten erlebbar zu machen. Das Event wird über den Verein zur Förderung der östlichen Altstadt koordiniert. „Wir organisieren das dezentral. Jeder Ort bemüht sich, selbstverantwortlich etwas auf die Beine zu stellen. Nur manchmal melden sich sowohl Lokalitäten als auch Künstler und wir vermitteln dann nur noch“, sagt Sebastian Bielke, verantwortlich für die Pressearbeit des Events.

Für Profis und Amateure

Jürgen Möller ist seit 13 Jahren der Vorsitzende des Vereins. Er selbst nutzt das Event auch, um seine Ölspachtel- und Aquarell-Malereien auszustellen. „Es gibt keine Zensur. Ob Profi oder Amateur: Jeder bekommt hier die Möglichkeit, das, was er als Kunst versteht, auch zu präsentieren.“ Das Kunstfestival habe sich etabliert und sei mittlerweile sehr beliebt. „Wir haben zwar keine konkreten Zahlen, aber wir denken, dass im letzten Jahr etwa 6000 bis 10000 Besucher da waren und sowohl in die Lokale als auch in das Viertel hineingeschnuppert haben“, sagt Bielke.

Volle Straßen und Lokale: Zur Rostocker Kunstnacht verwandelt sich die Altstadt in ein florierendes Kulturquartier Quelle: OZ

Er und Jürgen Möller sind Ur-Rostocker, denen die Altstadt am Herzen liegt. „Mein Vater war Denkmalpfleger und so war ich schon als Junge sehr häufig in der Altstadt“, sagt Möller, der seit 1983 die Entwicklung des Stadtteils aus seinem Eigenheim neben der Nikolaikirche vor Augen hat. „Früher waren wir der letzte Zipfel von Rostock. Heute sind wir wieder Zentrum“, freut sich der 59-Jährige über die Ansiedelungen der HMT oder verschiedenster Galerien. Und auch Bielke hat eine besondere Beziehung zu dem ältesten Teil der Hansestadt: „Ich habe mal in der nördlichen Altstadt gewohnt und mein Büro war lange in der östlichen. Hier bin ich einfach sehr gern“, sagt der 43-Jährige.

Ein blauer Luftballon als Erkennungszeichen

Gerade während der Kunstnacht sei es ein schönes Gefühl, durch die Straßen zu wandern, viele offene Türen vorzufinden und Kultur in der Hansestadt hautnah erleben zu können, sagt Müller. Dabei ist das Programm sehr vielfältig. Von Lesungen, kleinen Theater- oder Filmaufführungen, Fotografien, Skulpturen bis hin zur Straßenmusik: Am Freitag ab 17 Uhr gäbe es viel zu erleben. Und woran man erkennen könne, dass eine offene Tür auch tatsächlich für das Event geöffnet ist: „Wir haben blaue Luftballons mit dem Schriftzug der Rostocker Kunstnacht“, sagt Müller. Und überall, wo diese hängen, sei der Eintritt nicht nur gestattet, sondern gewünscht.

Das gesamte Programm der 19. Rostocker Kunstnacht gibt es HIER zu entdecken.

Aktuell auf OSTSEE-ZEITUNG.de:

Moritz Naumann