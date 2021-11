Rostock

Die Corona-Inzidenzwerte in MV sind so hoch wie nie. Deshalb muss wieder mehr geimpft und auch wieder mehr getestet werden, so das Credo der Experten im Land. Dabei sei es durchaus denkbar, „in vulnerablen Bereichen“ eine 1G-Regelung einzuführen. Das sagte der Greifswalder Systembiologe Prof. Dr. Lars Kaderali, der die Landesregierung berät, am Mittwoch. So sollten beispielsweise in Pflegeheimen oder Krankenhäusern künftig alle – also auch Geimpfte und Genesene – einen tagesaktuellen Test nachweisen, wenn sie jemanden besuchen oder dort arbeiten.

In Alten- und Pflegeheimen gilt ab sofort bereits eine komplette Testpflicht, stellte das Sozialministerium am Mittwochabend klar. „Mit der ab diesem Donnerstag geltenden Verordnung darf jede besuchende Person ab sieben Jahren - unabhängig davon, ob sie ungeimpft, geimpft oder genesen ist - die Einrichtung nur nach einem negativen Test betreten“, so die Mitteilung.

Kaderali verwies darauf, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Land sich zuletzt in nur zwölf Tagen von rund 75 auf 150 verdoppelt habe. Am Mittwoch lag sie laut Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) sogar bei 183,6. Diese Zahlen seien „erschreckend“ und würden in den kommenden Wochen bis auf 400 steigen, wenn nicht weitere Maßnahmen ergriffen werden, so der Greifswalder Wissenschaftler. „Einen Lockdown werde ich der Regierung nicht empfehlen“, sagte Kaderali, aber: „Es sind immer noch 15 Prozent der Über-70-Jährigen im Land nicht geimpft. Die müssen wir erreichen.“

Glawe: Impfzentren im Land sollen Kapazitäten wieder erhöhen

Das gab auch Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag auf dem jüngsten Impfgipfel als Ziel aus. Noch immer sind laut Lagus bisher erst 65 Prozent der Einwohner in MV vollständig geimpft, eine Auffrischungs-, die sogenannte Booster-Impfung, haben erst drei Prozent, also rund 48 000 Menschen erhalten.

Damit die Impfkampagne wieder Fahrt aufnimmt, sollen auf Geheiß der Landesregierung, die Impfzentren und -stützpunkte wieder ausgebaut werden. In Rostock sei das unproblematisch, „weil wir in der glücklichen Situation sind, dass wir über ein Impfzentrum verfügen, das noch immer 30 Stunden die Woche geöffnet ist“, sagte Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) am Mittwoch. Andernorts waren Zentren inzwischen ganz geschlossen worden.

Priorität sei jetzt vor allem, die Über-70-Jährigen zu boostern – durch mobile Teams in Pflegeeinrichtungen, „durch niedergelassene Ärzte, die erster Ansprechpartner für die Impfungen sind“, so Bockhahn, und eben in Impfzentren. Um weitere Kapazitäten zu schaffen, soll zusätzlich zum Warnowpark in Lütten Klein ein Standort im Zentrum eröffnet werden. Entsprechende Konzepte würden derzeit erarbeitet, so der Senator. Die müssen Kommunen und Kreise dem Land vorlegen, damit es die Kosten übernimmt.

Höchste Inzidenz in Hansestadt und Landkreis Rostock

Dass etwas passieren muss, zeigen die zuletzt rasant gestiegenen Infektionszahlen. Besonders hohe Raten weisen in MV derzeit die Hansestadt und der Landkreis Rostock auf. Bei 215,7 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der erkrankten Personen in der Stadt, bei 215,6 im Kreis, meldete das Lagus am Mittwoch.

Auch im Kreis Vorpommern-Rügen bewegt sich der Wert der neuen Infektionen seit Wochen auf konstant hohem Niveau. So hatten sich laut Lagus-Bericht 119 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 197,0.

Ob jetzt auch die Impfzentren in Bergen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten wieder öffnen, stehe allerdings noch nicht fest, sagte Sprecherin Sandra Lehmann. Aufgrund der großen Fläche des Landkreises würden zunächst die mobilen Impfteams aufgestockt.

Der Greifswalder Systembiologe Kaderali warnt indes auch vor Leichtsinnigkeit bereits geimpfter Personen. „Viele werden lockerer, aber die Pandemie ist noch nicht zu Ende.“ Auch wenn eine 1G-Regelung – also das Testen aller – beispielsweise in Restaurants wenig Sinn ergebe, sollten auch Geimpfte und Genesene sich unbedingt testen lassen, wenn sie Symptome zeigen oder auf größere Veranstaltungen gehen.

Virusexperte Reisinger fordert vermehrte Tests für Ungeimpfte

Die Ansicht teilt auch der Rostocker Tropenmediziner und Virusexperte Prof. Dr. Emil Reisinger – zumindest eingeschränkt. Er sagte, dass „insbesondere ungeimpfte Menschen vermehrt getestet werden“ sollten. Das betrifft auch in seinem Klinikum derzeit rund 400 Mitarbeiter, die fortan täglich zum Abstrich müssen.

Prof. Dr. Emil Reisinger ist Dekan und Epidemiologe an der Universitätsmedizin Rostock. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Erst am Dienstag hatte die Universitätsmedizin Rostock bekannt gegeben, eine weitere Station für Corona-Patienten zu öffnen, die Kapazitäten von 20 auf 48 Betten zu erhöhen. Laut Reisinger wurden mit Stand vom Mittwoch drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation und weitere 28 auf Normalstation behandelt. Bisher mussten wegen der erhöhten Auslastung noch keine Operationen verschoben werden.

Von Katrin Zimmer