2,3 Millionen Euro für neue Dauerausstellung auf Rostocks „Tradi“

Rostock

An einem realen Ruder stehen und in den Rostocker Hafen der Hansezeit einfahren, in einem Logbuch blättern, das durch eine 3-D-Animation „lebendig“ wird oder auf einer virtuellen Werft selbst ein Schiff zusammenbauen – all das erwartet die Besucher künftig in der neuen Dauerausstellung im Rostocker Schifffahrtsmuseum in Schmarl. Zurzeit wird noch eifrig getüftelt und hinter den Kulissen gewerkelt. Ab Ende 2022 soll die multimediale Schau „Von Rostock in die Welt“ auf dem Traditionsschiff MS Dresden zu sehen sein. Rund 2,3 Millionen Euro kostet die neue Dauerausstellung. Zwei Millionen kommen vom Wirtschaftsministerium – den Fördermittelbescheid überreichte gestern Staatssekretär Stefan Rudolph – der Rest von der Hansestadt.

„Wir freuen uns, dass wir den Besuchern künftig eine moderne Ausstellung bieten können, die auch überregional mithalten kann“, sagt Kathrin Möller, Leiterin des Schifffahrtsmuseums Rostock. Auch beim großen Ziel – der Modernisierung und energetischen Sanierung des Schiffes – komme man nun einen entscheidenden Schritt weiter. In einem ersten Bauabschnitt ab September 2020 waren bereits Eingangsbereich und Konferenzraum für rund eine halbe Million Euro modernisiert worden. In einem zweiten Bauabschnitt soll nun die so genannte Stauung im unteren Bereich des Schiffes neu isoliert werden. „Daher musste die alte Ausstellung sowieso abgebaut werden. Sie genauso wieder zurückzubauen, wäre nicht möglich gewesen, das wollten wir auch nicht“, sagt Möller. Stattdessen soll nun eine moderne neue Dauerausstellung einziehen. Vorgesehen sei zudem die Modernisierung der Wärmeerzeugungs- und der Lüftungsanlage. Dafür seien weitere 1,4 Millionen Euro veranschlagt. In einem dritten und letzten Bauabschnitt solle dann für rund 800 000 Euro das Deck III isoliert und die dortige Schau modernisiert werden.

500 Exponate auf 1600 Quadratmetern

Seit den 1960er Jahren präsentiert die Stadt die Schifffahrts- und Schiffbaugeschichte an zwei Standorten: in der Societät und auf dem Traditionsschiff. Nun soll die lange getrennte Geschichte von Schifffahrt und Schiffbau an Bord wieder vereint werden. Die aktuelle Schau war bereits vor 40 Jahren eröffnet worden. „Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, so Möller. Dafür soll auf 1600 Quadratmetern künftig eine moderne Dauerausstellung zur maritimen Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns entstehen, die sowohl die Schiffsbau- als auch die Schifffahrtsgeschichte der Region umfasst und sich auf drei Zeitausschnitte konzentriert: die Hansezeit, das 19. Jahrhundert sowie die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch ein Einblick in die aktuelle Entwicklung und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen sind geplant.

„Zu sehen sein werden insgesamt rund 500 Exponate“, so Möller. „Das 19. Jahrhundert und die Hansezeit waren ja bisher auf dem Schiff noch nicht präsent. Beides holen wir nun aus dem Depot mit an Bord.“ Auch das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege stelle attraktive Ausstellungsstücke unter anderem aus der Unterwasserarchäologie zur Verfügung.

App lässt die Exponate „lebendig“ werden

Der besondere Clou: Eine App für Tablet und Smartphone lässt die Exponate „lebendig“ werden. „Die Besucher bringen ihre Geräte mit und wir liefern die Inhalte“, erklärt Möller. „Einige Geräte werden wir auch hier vorhalten.“ Per Signal werden Besucher so auf spannende Exponate aufmerksam gemacht, für die sich weitere Informationen abrufen lassen. „Beispielsweise kann man sich vom Kapitän ein Schiff erläutern lassen, Schiffszeichnungen oder verschiedene Technologien abrufen oder in einer Art Quiz gegen einen anderen Besucher antreten“, so die Museumschefin. Wie eine Art Navigationssystem soll die neue Technik den Besuchern zudem bei der Orientierung auf dem Schiff helfen. Mit verschiedenen Lichtstimmungen können Tag und Nacht simuliert werden, sodass die Besucher verschiedene Bedingungen zur Navigierung eines Schiffes kennenlernen.

Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut in Rostock arbeitete man zurzeit zudem an verschiedenen Angeboten im Bereich der Virtual Reality: „Wir könnten zum Beispiel mit einem virtuellen Flug über eine Werft starten und in dieser Werft ein Schiff virtuell zusammenbauen“, so Möller. Diese Module ließen sich nach und nach erweitern. „Wir hoffen, dass wir diese Angebote schon im nächsten Jahr umsetzen können“, so Möller. Die neue Dauerausstellung soll hingegen frühestens Ende 2022 zu sehen sein. Bis dahin bleibe die Stauung geschlossen, während die anderen Bereiche des Schiffes weiterhin geöffnet seien. Auch außerhalb des Schiffes soll investiert werden: Dort soll eine Bühne entstehen, auf der Events und Vorstellungen stattfinden, die das Schiff als Kulisse einbinden und das touristische Angebot im Iga-Park abrunden soll.

Von Stefanie Büssing