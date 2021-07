20 Minuten Kampf: Rostocker Angler fangen 2,10 Meter großen Riesenwels

Rostock

Allenfalls in seinen Träumen war Jörg Gruse (53) bislang ein derart kapitaler Wels erschienen. Und am 2. Juli deutete am Schlieffenberger See (Landkreis Rostock) auch so reinweg gar nichts auf ein Erlebnis der besonderen Art hin. Der Rostocker hatte am Vorabend mit seinem Bruder Michael (60) seine speziellen Wels-Gerätschaften aufgebaut. Als tote Köderfische wählten die erfahrenen Angler Rotaugen. Doch es rührte sich nichts. Gegen zehn Uhr am Morgen wollten die Männer zusammenpacken. Dann löste der Bissanzeiger kurz aus. Der Tanz begann.

Der Riese zog zum Glück ins Freiwasser

Die 2,10 Meter lange Rute, die speziell für die großen Räuber ausgelegt ist, spannte sich wie ein Flitzbogen. Der Fisch nahm leicht Schnur. Dann wurden die besonders stabile Rolle und die geflochtene 50er Sehne extrem belastet. Die erste Flucht des Ungetüms begann. Den Brüdern gelang es, in ihr bereitstehendes Ruderboot zu springen. „Zum Glück zog der Fisch ins Freiwasser. Nahe der hier liegenden versunkenen Bäume und des Schilfs hätten wir kaum eine Chance gehabt“, erklärt Jörg Gruse.

Es folgte ein fast 20-minütiger Drill. Schwerstarbeit. „Dass wir es hier mit einem Brocken zu tun haben, war mir klar“, so der passionierte Karpfenangler. Er pumpte den 55 Kilogramm schweren Fisch mit aller Kraft nach oben. Endlich stieg der Wels zur Oberfläche auf. Das Duo ruderte Richtung Ufer – den 2,10 Meter langen Traumfisch im Schlepptau.

Hanstorfer (13) freute sich über großen Graskarpfen

Mit dem Waller-Handschuh griff Jörg Gruse in das riesige Maul. Mit vereinten Kräften hoben die Brüder dann ihren Fang ans Ufer. Das ist mal eine aktuelle Ansage für die hierzulande mehr als 100 000 Mitglieder zählende Anglerschaft in der Wels-Kategorie bei der diesjährigen OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2021“.

Seit mehr als zehn Jahren wird diese Aktion von der OSTSEE-ZEITUNG, dem Landesanglerverband (LAV) und den Angeljoe-Märkten im Nordosten durchgeführt. Bereits in 28 Kategorien haben die Petrijünger Spitze-Fänge (siehe Tabelle) gemeldet. Aktuell gehen besonders viele Top-Meldungen ein.

So verblüffte der Hanstorfer Franz Possehl am 8. Juli seinen Papa Sven (43) mit einem zehn Kilo schweren Graskarpfen. Der 13-Jährige hatte den Graser im Dorfteich des zur Gemeinde Satow (Landkreis Rostock) gehörenden Ortes mit einem Boilie gelockt. Eine Viertelstunde kämpfte der Schüler mit dem 91 Zentimeter langen Fisch. Mithilfe seiner Mama Nicole (40), die das Keschern übernahm, landete der Nachwuchsangler dann seinen bislang größten Fisch sicher an. Die Filetes landeten in der Kühltruhe.

Stolz auf seinen bisher größten Fang: Franz Possehl (13) aus Hanstorf (Landkreis Rostock) fing diesen zehn Kilo schweren und 91 Zentimeter langen Graskarpfen im Dorfteich. Quelle: privat

Schlänger nahe der Ein-Meter-Klasse

„Das Angel-Abc hat er bei mir gelernt“, erklärt sein Vater stolz. Aktuell ist der Maurer mit seinem Filius häufiger beim Aal-Angeln, etwa an der Elbe, unterwegs. In dieser Kategorie hat Patrick Bohnsack (24) sich der Ein-Meter-Klasse angenähert. Der 1,2 Kilo schwere und 97 Zentimeter lange Schlängler, den der Landwirt aus Warin (Nordwestmecklenburg) im Sternberger See fing, ist bisher dessen Spitzenfang.

Fishing Masters Show in Rostock erst 2022 Die am 4. und 5. September 2021 im Rostocker Iga-Park geplante Fishing Masters Show findet nicht statt. „Die Unwägbarkeiten und unkalkulierbaren Risiken, die die Corona-Epidemie nach wie vor für uns bereithält, lassen derzeit keine seriöse Planung und Ausrichtung dieses Top-Events mit tausenden Besuchern zu“, erklärte Siegfried Götze. Der Hauptorganisator und Vizepräsident der Royal Fishing Kinderhilfe bedauert außerordentlich, dass das bundesweit größte Angel-Event nicht stattfinden kann. Die Veranstaltung, die jedes Jahr zahlreiche Prominente aus Sport, Showbusiness und Wirtschaft sowie Weltmeister und hochkarätige Angelexperten zusammenbringt, soll im Juni 2022 in der Hansestadt stattfinden. Die Erlöse der „Fishing Masters Show on tour“, die unter normalen Bedingungen alljährlich veranstaltet wird, gehen stets zugunsten der Royal Fishing Kinderhilfe e.V.. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 konnte der gemeinnützige Verein bereits mehr als 6400 sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die meist in Kinderheimen leben, unterstützen.

„Gegen Mitternacht schnappte sich der Aal den am Grund liegenden toten Köderfisch“, so Bohnsack. Genauer will der Petrijünger den Köder aber nicht beschreiben. Fakt ist, dass der Wariner in diesem Jahr schon zahlreiche der exzellenten Speisefische anlandete. Genaue Ortskenntnis, das Beachten der Wetterverhältnisse und vor allem Ausdauer sind hier gefragt. Das stattliche Exemplar sei übrigens als Brataal ein Genuss gewesen.

„Auffällig ist stattliche Zahl von Aal-Fängen“

„Auffällig ist die derzeit stattliche Zahl von Aal-Fängen innerhalb unserer Gemeinschaftsaktion. Es handelte sich häufig um wirklich große Exemplare“, freut sich LAV-Gewässerwart Marko Röse (40).

Nicht vergessen: Foto und Maßband! Die Teilnehmer der Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2021“ übermitteln bitte Name, Adresse, Telefonnummer (möglichst auch Handynummer!), Fischart, Länge, Gewicht, Fangdatum und -ort sowie Name des Zeugen. Notwendig ist immer ein Foto: Zollstock oder Maßband darauf bitte neben den Fisch legen! Einsendeschluss: Die bis 31. Dezember 2021 geangelten Fische müssen bis 31. Januar 2022 gemeldet werden! Die Meldung muss spätestens einen Monat nach dem Fang eingehen. Meldungen: Landesanglerverband (LAV MV), Siedlung 18a, OT Görslow, 19067 Leezen, info@lav-mv.de; Fachmarkt Angeljoe Rostock, Timmermannsstrat 3a, 18055 Rostock, rostock@angeljoe.de; Angeljoe Stralsund, Greifswalder Chaussee 4, 18439 Stralsund, stralsund@angeljoe.de; OSTSEE-ZEITUNG, Richard-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock, volker.penne@ostseezeitung.de

„In Deutschland herrscht ob der Corona-Lage noch immer etwas Skepsis innerhalb der Anglerschaft“, hat Jonas F. Müller (43) beobachtet. Der Nordosten aber brilliere einmal mehr nicht nur mit der Artenvielfalt bei den Meldungen“, erklärt der Geschäftsführer von insgesamt 15 Angeljoe-Standorten bundesweit und in Holland. Und auch Müller ist überzeugt, dass es erneut ein Spitzenjahr für die Petrijünger werden könnte.

Makrelenalarm in der Wohlenberger Wiek

Die Angelnachwuchs hat auch in der Makrelen-Kategorie Zeichen gesetzt. So war Pepe Tomaschäfsky (13) mit seinem Schweriner Opa Karl-G. Kleist (64) am 8. Juli auf Ostsee-Törn in der Wohlenberger Wiek vor Boltenhagen. In neun Metern Tiefe fing der kleine Hamburger zahlreiche Makrelen.

Pepe Tomaschäfsky fing am 8. Juli in Ostsee vor der Weißen Wieck Boltenhagen diese 38,5 cm lange Makrele. Sie war 0,5 Kilo schwer. Quelle: privat

„Pepe war total happy. Besonders als er ein 38,5 Zentimeter langes Exemplar an seinem Heringspaternoster zappelte. Damit hat er die Größe meiner Fische bei Weitem übertroffen“, erinnert sich der Großvater. Nun wolle Pepe unbedingt seine Fischereischein-Prüfung ablegen.

