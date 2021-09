Warnemünde

200 Jahre darf sich Warnemünde nun schon mit dem Titel Ostseebad schmücken. Wie aus einem Fischerdorf ein touristischer Anziehungspunkt wurde, wer der erste Badegast war oder was aus der Strandbahn nach Markgrafenheide geworden ist, wird aktuell in einer Sonderausstellung im Warnemünder Heimatmuseum behandelt. Die Ostsee-Zeitung stellt zehn spannende Fakten aus der Ausstellung vor und präsentiert vergessene Fotoaufnahmen des Verlegers Emil Krakow aus den Jahren um 1910.

1. Seebäder werden zum Trend

Das Seebäderwesen hat seinen Ursprung in England. Im Fischerdorf Brightelmstone (heute Brighton) entstanden in der Mitte des 18. Jahrhunderts erste Badeeinrichtungen. Der Trend sprang schon bald auch auf das Festland über. Im Französischen Dieppe gab es 1776 das erste „Gesundheitshaus“. Seit 1780 diskutierten auch deutsche Gelehrtenkreise über die Anlegung von Seebädern an Nord- und Ostsee.

2. Der erste Badegast von Warnemünde

Heiligendamm war das erste offizielle Seebad an der Ostseeküste – maßgeblich begründet durch den herzoglichen Leibarzt Samuel Gottlieb Vogel. Der Heide-Forstwirt Hermann Friedrich Becker brachte den Trend nach Warnemünde, war ebenso überzeugt von der positiven Wirkung des Meerbades. Er war jedoch ein Kritiker von Heiligendamm, bezeichnete den dortigen Leibarzt als „Badevogel“. Hintergrund waren die eigenwilligen Regeln und der Badearzt, der den Leuten etwa durch Handauflegen verkündete, wie lange sie an oder in der See verweilen durften. Becker gilt seit 1817 als erster Badegast von Warnemünde.

3. Vom Fischerdorf zum Ostseebad

Lange Jahre war Warnemünde ein Fischerdorf, in dem die Menschen durch den Vogt und die Stadt Rostock gegängelt wurden. So durften sie lange Jahre ihren Fisch nur auf dem Markt in Warnemünde vertreiben. Mit dem Bäderwesen kam der Wandel. Warnemünde wird erstmals 1821 als Seebad bezeichnet.

Zur Galerie Im Rahmen der Suche nach Exponaten für die Sonderausstellung „200 Jahre Ostseebad Warnemünde“ ist auch ein Album des Verlegers Emil Krakow aufgetaucht, dessen Bilder einen Eindruck des Alten Fischerdorfes aus der Zeit um 1910 vermitteln.

4. Erste Gäste und Hotels

Die Vogtei gilt heute als ältestes Gebäude von Warnemünde. Über mehrere Jahrhunderte regierte hier der Vogt und setzte den Willen der Rostocker Obrigkeiten durch. Die Vogtei verfügte auch bereits früh über eine Ausschankgenehmigung und beherbergte auswärtige Gäste. Daneben waren es die Warnemünder, die in ihren Privathäusern Besucher untergebracht haben. Die erste Gastwirtschaft war Wohlerts Gasthaus in der Alexandrinenstraße. Diese ist bereits um 1800 entstanden.

5. Hübner: Ein Pionier für Warnemünde

Friedrich Gustav Hübner war ein Rostocker Kaufmann und Schiffseigner, der 1853 das „Neue Warmbadehaus für Seetang-, Sturz- und Schwefelbäder“ gründete und damit den Grundstein für kurmedizinische Betreuung legte. Zugleich eröffnete er in der Seestraße das Hotel Hübner, das bis heute im Besitz der Familie ist.

Die Sonderausstellung im Heimatmuseum Durch die Corona-Pandemie haben die Besucherzahlen des Museums gelitten. „Während in guten Jahren bis zu 12 000 Menschen das Gebäude in der Alexandrinenstraße besucht haben, sind es in diesem Jahr bislang nur etwa 3500“, sagt der Leiter der Einrichtung Christoph Wegner. Seit dem 19. September können Besucher die neue Sonderausstellung zu 200 Jahren Ostseebad Warnemünde mit vielen Exponaten aus Nachlässen und Sammlungen besuchen. Die Ausstellung wird bis Juni 2021 zugänglich sein. Das Heimatmuseum in der Alexandrinenstraße 31 ist fortan auch in der Nebensaison dienstags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro.

6. Ziehlaterne statt Leuchtturm

Bevor 1898 der Warnemünder Leuchtturm eingeweiht wurde, gab es fast genau an selber Stelle eine sogenannte Ziehlaterne. An einem Mast wurde ein Leuchtmittel in die Höhe gezogen, das den Seefahrenden den Weg in die Warnow gewiesen hat.

7. Eisenbahn bringt Gäste nach Warnemünde

Warnemünde profitierte durch die enge Anbindung zu Rostock vor allem in puncto Erreichbarkeit. 1886 war das alte Fischerdorf das erste Ostseebad mit eigenem Bahnhof. Die Eisenbahnverbindung zahlte sich bald schon aus. Zählte man 1871 noch 2500 Gäste, waren es 1910 bereits 20 000.

8. Warnemünde als Garnisonsort

Da in Warnemünde sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg die Marine stationiert war, galt es als Garnisonsort, der vor Spionen geschützt werden sollte. Daher durften Gäste nur mit einer „Ausweiskarte zum Aufenthalt in Warnemünde“ den Ort besuchen und etwa in der Ostsee baden.

Der Leiter des Heimatmuseums, Christoph Wegner, hält ein Exponat der neuen Sonderausstellung in seinen Händen: Ein Berechtigungsschein, mit dem Menschen das Ostseebad im Ersten Weltkrieg besuchen durften. Quelle: Moritz Naumann

9. Eine vergessene Strandbahn

Von 1910 bis 1945 gab es eine Strandbahn, die Gäste von Hohe Düne bis nach Markgrafenheide brachte. Endstation war das heutige Restaurant „Utspann“. Die Bahn ist bereits damals elektrisch gefahren, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aber demontiert und für den Straßenbahnausbau in Rostock verwendet.

10. FKK in Warnemünde

Die Freikörperkultur spielt schon mit der Begründung des Badewesens eine wichtige Rolle. So beschrieben verschiedene Ärzte die wohltuende Wirkung eines nackten Bades. Damals galt noch, dass man sich eine einsame Stelle suchen solle, wenn man nackt in das Meer steigen wolle. Gleichsam war es verpönt. Der Zwickelerlass von Reichskommissar Franz Bracht schrieb ab 1932 genauestens vor, welche Kleidung beim Bad zu tragen war. Bis heute gibt es Diskussionen um FKK in Warnemünde.

Von Moritz Naumann