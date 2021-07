Rostock

Grüne Wiese, strahlender Sonnenschein und drei Stunden beste Musik – das Picknick-Konzert vom deutschen Topkünstler Clueso am Samstagabend enttäuschte definitiv nicht. 2000 Menschen tanzten und sangen leidenschaftlich im IGA-Park zu aktuellen Hits wie „Zusammen“ und „Flugmodus“ sowie Klassikern wie „Chicago“ oder „Keinen Zentimeter“. Begeisterung bei den Zuschauern genau wie bei den Musikern. „Das ist die größte Party seit zwei Jahren, auf der wir wieder sind“, rief Clueso, mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner, in die Menge.

Hygieneregeln und entspannte Besucher

Schon kurz nach Einlassbeginn reihte sich eine hunderte Meter lange Schlange im IGA-Park. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Ältere – das Publikum war vielfältig und voller Vorfreude. „Wir sind nach der ganzen Zeit sehr Konzert ausgehungert“, erzählt Gesine Häfner. Die 38-Jährige ist jahrelanger Clueso-Fan und reiste extra von Rügen an.

Auf dem Gelände galt dann Maskenpflicht für Besucher, die sich über das Areal bewegten. Am Platz stehend oder sitzend konnte der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Zudem galt ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Picknickdecken der Zuschauer. Frank Berger von Kulturbotschafter Events war zufrieden: „Die Leute sind alle sehr entspannt und lassen von ganz alleine mehr Platz, als sie eigentlich müssten.“

Picknick-Format lässt Zuschauer näher am Künstler sein

Den Auftakt des Abends machten Peter Stanovsky und seine Band. Die Vorgruppe spielte eine halbe Stunde und verband melancholische Klavierakkorde mit elektrischen Sounds. Schon hier war gemütliches Sitzen für einige Zuschauer keine Option mehr. Die ersten standen bereits und bewegten sich zu Liedern wie „Dünnes Eis“ oder „Boombox“ im Takt. „Man merkt einfach, dass die Leute total Spaß haben und sich freuen, dass es endlich wieder weitergeht“, sagte Peter Stanovsky.

Für den Musiker ist der Auftritt in Rostock der gerade mal zweite in fast zwei Jahren. „Das war richtig aufregend“, sagte er. „Es ist wie ein Neustart.“ Ihm gefiel das Format Picknick-Konzert. Durch die entspanntere Atmosphäre habe er das Gefühl, näher am Publikum zu sein. „Und es ist schön, wenn man näher an den Leuten ist“, findet er.

„Willkommen zurück“

Gegen 20:30 Uhr dann das Highlight des Abends. Clueso kommt mit dem Song „Willkommen zurück“ auf die Bühne. Die Zuschauer jubeln und singen. Eine Mutter tanzt mit ihrer Tochter neben ihrer Decke. Der Sänger begrüßt das Publikum und wirkt genauso glücklich wie seine Fans, dass er wieder auf der Bühne stehen darf. „Das war eine ganz schöne Achterbahnfahrt in letzter Zeit“, sagt er. „Sagt mal alle Hallo zu einander“, fordert der Künstler die Menge auf. „Glaube, wir sind alle ein bisschen eingerostet beim Socializing.“

Eineinhalb Stunden dauert der Auftritt. Clueso und Band spielen alte wie neue Lieder. Spätestens mit dem Lied „Tanzen“ nach dem Sonnenuntergang und dem Anschalten der Bühnenlichter sitzt keiner der Besucher mehr ruhig auf dem Platz.

Pure Freude auch bei Anna Lichtwark und ihren Freunden Justin Lüdtke und Lucy Münch. Konzerte fehlten den drei Rostockern in den vergangenen eineinhalb Jahren besonders. „Wieder auf welche gehen zu können ist, als wenn man wieder etwas ganz Neues entdecken würde“, beschreibt Lichtwark.

Glückliche Fans und zufriedene Musiker

Auch für Thomas Neuhaus, Schlagzeuger von Clueso, war das Konzert ein voller Erfolg: „Das war Wahnsinn“, sagte er. Die Stimmung zu Beginn des Auftrittes beschrieb der Drummer als etwas schüchtern. „Als wenn viele nicht mehr wissen, wie Party geht“, scherzt er. „Aber zum Ende – wundervoll.“ Für ihn ist es zudem ein schönes Gefühl, sich die Begeisterung der Zuschauer erspielen zu müssen.

Sabine Landt, schon seit Anfang der 2000er Clueso-Fan, reiste aus Hamburg an. „Die Atmosphäre, das Tanzen, die Livemusik und das Miteinander“, sagte sie. „Das habe ich so vermisst.“ Ihr Eindruck vom Picknick-Konzert: „Man konnte den Alltag ausschalten, die Stimmung aufnehmen und abgehen.“

Von Anh Tran